SJ〈Magic〉MV、BL剧《在你视线停留的地方》女主角崔呈媛成功抗癌，披婚纱当6月新娘

若你是E.L.F，或许反覆收看〈Magic〉MV对她有了印象；若看过BL剧《在你视线停留的地方》，那你一定记得主演群唯一的女演员崔呈媛，昨（30）日她在个人IG发布了多张婚纱照宣布6月结婚。

1993年生、现年29岁的演员崔呈媛曾在中国发展，最早是2015年透过拍摄Super Junior〈Magic〉MV出道，隔年拍摄过BTOB MV〈Dear Bride〉，戏剧生涯曾短暂在电视剧《评价女王》与《汉摩拉比小姐》、电影《尸落之城》中现身，2020年演出了BL题材网路剧《在你视线停留的地方》首度成为主演，隔年还有主演的电影作品《韩国街舞少年事件》上档。令人惋惜的是，她2020年被诊断出罹患甲状腺癌，这些年花了很多时间积极治疗。

崔呈媛经营短影片社群TikTok有成，拥320万粉丝，曾有一支影片透露了她刚接受手术，穿著手术服乐观拍摄令人心疼。而她的IG也有163万粉丝，分享与和他人的互动内容可见她在演艺圈拥有好人缘，今年主演舞台剧《Change Partner》就有许多好友前往支持，包括《在你视线停留的地方》两名男主角韩基灿与张义秀。她和近期因《PEAK TIME》爆红的大国男儿Karam也有交情，组了一个团体「YC Family」在TikTok拍摄情境短剧，在Karam陷入低潮复出后曾留言表达支持。



崔呈媛的父亲是法官，将和她步入礼堂的准新郎也是法官，她在IG发布多张婚纱照宣布好消息并透露心声，提到自己从中国回韩国后因甲状腺癌休息了三年，手术过后相当艰难，在走过死亡边缘才发现自己因过分欲望什么都得到了，却失去了健康，现在只想为自己的幸福而活，「因为现在太健康了（笑脸）」。



虽然回韩国活动时遇到病魔侵扰，但身边一直有位像松树般守护自己的人，「6月，我将和守护著我非常珍贵的人，有时候令人非常尊敬的法官结婚」，最后谢谢一直以来关心、爱护著自己的粉丝，预告自己要和新郎幸福的展开第二人生，未来也会成为更加努力的演员。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻