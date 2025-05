STARSHIP 8人组新男团「idid」确定下半年出道！团名引热烈讨论，韩网友：跟IVE太像了、想到i-dle

STARSHIP娱乐在今年推出新女团「KiiiKiii」之后,新男团「idid」也确定最终出道成员,预计在今年下半年出道!

本月4日晚上8点,通过 YouTube 频道「NewKids on the STARSHIP」现场直播的「EP.9最终出道LIVE」中,以最终出道评价与2400多名粉丝一起进行 New Kids 最终出道舞台。



当天由 Monsta X 的周宪担任主持人,K.will,MONSTA X Shownu和基现、CRAVITY 世琳、Allen、性珉、宇宙少女夏天、多荣、延静、IVE 秋天、Liz、Rei 和 KiiiKiii 等「STARSHIP」全体出动,为忙内组合组合「idid(아이딧)」的出道现场增添光彩。

最终确定由金民财、张容熏、白峻赫、朴元彬、秋喻纂、郑势潣、朴俊奂、朴省炫8人为「idid(아이딧)」的最终出道成员,引起全球 K-POP 粉丝们的热烈关注。而「idid」是包含无论什么都要通过努力最终完成的抱负,预计在今年下半年出道。



不过……新男团名字也引发热烈讨论,韩网友说「是 IVE 式取名啊」、「IVE 粉丝们应该觉得很烦吧」、「以 I 开头的组合名好多啊」、「虽然是同一个公司……但讨厌这样子」、「干脆就叫 ID 吧」、「跟 IVE 太像了」、「直接叫 NewKids 比较好」、「我首先想起了 i-dle 」、「每次出现爱豆名字的时候,都会有不怎么样的评论,反正以后都会适应的」、「最近有很多相似的组合名」等等。



