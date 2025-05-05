STARSHIP 8人組新男團「idid」確定下半年出道！團名引熱烈討論，韓網友：跟IVE太像了、想到i-dle

STARSHIP娛樂在今年推出新女團「KiiiKiii」之後，新男團「idid」也確定最終出道成員，預計在今年下半年出道！

本月4日晚上8點，通過 YouTube 頻道「NewKids on the STARSHIP」現場直播的「EP.9最終出道LIVE」中，以最終出道評價與2400多名粉絲一起進行 New Kids 最終出道舞台。



當天由 Monsta X 的周憲擔任主持人，K.will，MONSTA X Shownu和基現、CRAVITY 世琳、Allen、性珉、宇宙少女夏天、多榮、延靜、IVE 秋天、Liz、Rei 和 KiiiKiii 等「STARSHIP」全體出動，為忙內組合組合「idid（아이딧）」的出道現場增添光彩。

最終確定由金民財、張容熏、白峻赫、朴元彬、秋喻纂、鄭勢潣、朴俊奐、朴省炫8人為「idid（아이딧）」的最終出道成員，引起全球 K-POP 粉絲們的熱烈關注。而「idid」是包含無論什麼都要通過努力最終完成的抱負，預計在今年下半年出道。



不過……新男團名字也引發熱烈討論，韓網友說「是 IVE 式取名啊」、「IVE 粉絲們應該覺得很煩吧」、「以 I 開頭的組合名好多啊」、「雖然是同一個公司……但討厭這樣子」、「乾脆就叫 ID 吧」、「跟 IVE 太像了」、「直接叫 NewKids 比較好」、「我首先想起了 i-dle 」、「每次出現愛豆名字的時候，都會有不怎麼樣的評論，反正以後都會適應的」、「最近有很多相似的組合名」等等。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞