《机医》张冬天在《机智住院医生生活》惊喜登场，竟然是他的「初恋」！和安政源甜蜜通话♥吸引视线

4日播出的《机智住院医生生活》第8集中，在《机智医生生活》饰演张冬天的申铉彬也登场啦！

当天，严在一（姜有皙 饰）和平时不同，看著镜子整理头发，注重外貌打扮的样子，表南景（申始雅 饰）对於他意外的样子感到惊讶。对此，严在一表示他的初恋要请他吃饭，他说：「我高中的家教老师，以前我真的很喜欢她，我是因为她才念医学院的。」



之后严在一看到张冬天（申铉彬 饰）高兴地打招呼说：「姐姐！」当被问到：「你是特意来和我一起吃饭的吗？」时，张冬天回答说：「不是！我是因为博士论文进度来见教授的，因爲来得比较早，想起你每次都约我见面。」



张冬天也表示看到严在一穿医生袍的样子很神奇，严在一就说：「如果不是你的话，我应该当不了医生。」张冬天也回应说：「要不是有当你家教的薪水，我应该也无法毕业。」 严在一虽然对张冬天依然表现出了好感，但……紧接著听到张冬天有男朋友的消息后，他露出不高兴的表情，张冬天讲电话的表情真的好可爱 XD



张冬天和安政源（柳演锡 饰）在《机智医生生活》饰演情侣，受到许多观众的喜爱，因为「政源」在韩语中和「庭院」同音（정원），还有著「Winter Garden」或「冬天庭院」的 CP 名，希望可以快点看到《机智医生生活》第三季啊！而《机智住院医生生活》也刷新自身最高收视，期待之后的剧情啊！



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