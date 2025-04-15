闺蜜变嫌犯？ 朴娜勑豪宅遭窃，网路疯传「好友张度练是疑犯」，18年姐妹情竟成假新闻流量密码

喜剧女艺人朴娜勑近日遭遇重大财物损失，其位於首尔龙山区的住宅於本月8日遭窃，初步估计损失金额达数千万韩币。 当事人於案发当日下午向龙山警局报案后，随即取消原定参与的MBC标准FM《孙泰珍的Trot Radio》行程，引发演艺圈高度关注。

案情发展在9日上午出现戏剧性转折，据韩媒报导，警方根据现场无外部入侵痕迹等迹象，初步研判可能为「内部人士所为」。 此消息经报导后，韩网社群瞬间涌现各种臆测，无端的假新闻四处流传，其中最具杀伤力的谣言直指朴娜勑18年挚友张度练为幕后黑手，虚构两人因财务纠纷策划自导自演等荒诞情节。



这波恶意假新闻以「闺蜜反目成仇」为故事框架，捏造大量细节逼真的对话与所谓「内部消息」，尽管内容荒谬至极，仍在老年人中引发热议。 不少长辈观众信以为真，甚至出现「听说张度练是犯人」等街坊传言，形成现实版「谣言制造机」的社会乱象。



历经多日密集侦查，警方已逮捕真正嫌犯，正式还张度练清白。同时经纪公司也发布声明 ，表示「恳请媒体避免报导尚未经证实的内容。 近期网路社群与SNS上出现许多毫无根据的虚假消息正在无差别扩散，对於这类不实资讯，我们将毫不宽贷，采取强硬的法律措施。」



尽管真相大白，但对於张度练来说，自己在挚友家中发生窃案时竟被当作嫌疑人传播，这种委屈与伤害无法抹去。 而锁定数位（数码）弱势族群的精准投放，加上名人效应加持，造成谣言病毒式扩散，针对这些「说错了又怎样」心态的YouTuber与假新闻传播者，社会迫切需要更严格的对策与法律应对。

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