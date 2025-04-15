南润寿SNS误发不雅照后秒删！亲自向粉丝解释是「口袋误触」！网友群嘲：为什么不说是猫咪按的呢

27岁的男演员南润寿，因个人社交账号突发限制级内容陷入舆论漩涡。

13日晚间，某韩网社区以「疑似误转敏感贴文的南润寿」为题的热帖引发全网热议。 事件起源於南润寿拥有192万追踪者的IG帐号突然出现一则争议性转发。 该贴文内容被指为某成人用品广告，画面中将女性下半身以气球造型具象化呈现。 尽管该贴文很快就被删除，但早有手速惊人的网友完成截屏取证，相关话题也火速登上热搜，令更多网友关注到此事。



南润寿在事发后火速通过粉丝聊天室澄清：「我在开车的时候，结果看到有人说我转发了什么...... 是不是（帐号）被黑了？ 好像有奇怪的东西被上传，幸好有粉丝提醒我。」接著他截图并分享了自己的帐号页面，并解释：「就只是些演算法推荐的内容，该不会真的是被黑了吧？ 我自己根本没发现按到什么，是恶意广告吗？」表示那不是他本人主动上传的内容。 其所属经纪公司AGENCY GARTEN随后向多家媒体发布官方立场，解释称「演员开车时口袋里的手机不慎误触转发键」，特别声明「虽非故意行为，仍对可能造成的不快深表歉意」。於此同时南润寿还通过SNS再次道歉，并强调今后也会更加小心。



不过，南润寿的解释并未得到网友们的谅解，theqoo有网友们纷纷留言吐槽：「口袋里到底是放了什么东西啊...」、「不是啦 所以意思是说演演演算法才会推那种内容啊 看得出来平常都在看什么了」、「口袋ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ」、「为什么特别是男生总是「口袋误触」... 好神奇喔」、「为什么不说是猫咪按的呢，啧」、「我是说真的，但一说是口袋按到的，反而更让人觉得不可信...... 如果是我，就算真的是口袋按的也会选择少说话ᅲᅲ...」等。



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