【韩网热门】THE BOYZ善旴为「人品争议」道歉！网友完全不买帐：声明文有股威胁的味道

近日有网友分享了男团THE BOYZ成员善旴电台节目下班时的一段影片，善旴走进电梯后发现耳机掉落在外面地上，大声说：「我的AirPods！」警卫随即将耳机捡起递给他，善旴单手接过，没谢谢说也没有任何表情，引起关於其人品的争议。

於此同时，遭到大量善旴粉丝的围攻，再一次掀起舆论风波。娱乐圈前辈NANA在影片下留言：「혼나야겠네요（该挨骂了/该被教训一下耶）。」

面对愈演愈烈的舆论风暴，经纪公司OneHundred於13日透过官方声明表示：「对於未能妥善管理本公司艺人品行相关争议一事，深表歉意。 我们公司深刻认识到，影片中善旴的言行可能引发品行争议。 此外，善旴本人也在与公司沟通后，正冷静地反省中。 然而，目前事态的发展方向与我们及艺人希望透过反省来解决问题的初衷有所偏离，对此我们感到十分遗憾。 对於未能及早积极介入管理，以及艺人自身轻率的行为，我们深感后悔。 善旴的品行争议完全是公司管理不善所致，艺人本人也正在反省过去未曾意识到的行为问题。 我们OneHundred将以与艺人们更加紧密的沟通为基础，努力防止此类过失再次发生。」



韩国网友评论：

1. 他一点都没有反省

2. 他的粉丝才应该被起诉

3. 反省？？ 声明文每一句都很幻灭，更体现出人品烂了

4. 声明写得太烂了ᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 代替道歉，看起来他本人并没有在反省，反而是在请求粉丝们帮他说话

6. 最近是不是像现在的年轻人一样，出事了都由家长代为道歉啊？ 自己做不好还用这么可笑的方式应对，真是头一次见

7. 好像是00年出生的吧...... 应该多花点时间思考才对...... 毕竟是公众人物啊

8. 到底反省了什么？？

9. 谁会一边说在反省一边提告啊？ 连自己的前辈要是让他不爽也要告吗

10. 你哪里反省了？ 要先从我开始起诉吗

11. 行行行，请先好好反省吧

12. 你从来没展现过任何反省的态度，这样怎么会让人说「以后请小心一点」呢？ 每次有反应出来，反而都是在对大众指指点点的，你是以为大家是笨蛋吗...... 你们公司那公告也写得真差。如果你真的想要得到大家的喜爱，就该学会在该低头的时候诚恳地道歉

13. 就让那些越线的恶评被起诉吧，这次事件只让我看清公司、艺人和粉丝真的是一丘之貉

14. 到底为什么有人要替这家伙洗白

15. 一开始又不是公司亲自培养的，是最近才签进来的，现在却道歉说是「公司全责」，也太讽刺了吧ᄏᄏᄏ

16. Nana的IG上不是有一堆脏话留言吗？ 希望她也能起诉这群人

17. 反省？ 我们说的是同一种韩文吗

18. 那种轻浮的样子，艺人跟公司真的超搭的

19. 先告告那些对Nana恶评不断的粉丝吧

20. 结尾甚至还带点威胁意味，完美了

21. 怎么不干脆用ChatGPT写公告算了

22. 我觉得公司那部份算是有诚意地道歉了，但你本人才该出面吧，搞出风波还在笑ᄏᄏ

23. 反省ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ笑死我了

24. 不是已经成年了吗？ 没有人指出错误的话就不会意识到吗？ 这声明看起来不像经纪公司发的，倒像是导师的家长通知书

25. 希望Nana直接起诉，当事人看起来还完全搞不清楚自己为什么被骂？ ᄏ 公司和艺人都自我意识过剩，感觉早晚要出更大事

26. 不过这次事件撇开不谈，我还是支持提告的。 那些过了头的留言被告也刚好而已。 我一直都在Ktalk和热门文旁边默默看著，其实真的有不少值得被告的留言。 尤其是今天生日的事情还被扯到忌日什么的，那些留言真的毛骨悚然，真的该被告

原文：https://theqoo.net/square/3693547266

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