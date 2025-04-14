NewJeans惊爆家变内幕！未成年Hyein父亲监护权遭剥夺，父母联合声明翻车

人气女团NewJeans未成年成员家庭纠纷与团体法律争议持续发酵。 根据首尔家庭法院4月3日披露的诉讼文件显示，团队忙内成员惠仁（Hyein）的父母已於近期完成亲权调整诉讼。 法院经审理裁定，鉴於家庭成员关系现状，由母亲单独行使亲权（监护权）更符合未成年人利益。

这一家庭纠纷的曝光源於当日首尔中央地方法院民事合议41庭审理的ADOR娱乐诉NewJeans成员专属合约有效性确认案，在庭审过程中，惠仁的法定代理人栏位出现异常——与其他未成年成员谐潾（Haerin）父母共同署名不同，该栏位呈现空白状态。 主审法官当庭向NewJeans代理律师质询：「针对被告4号（指惠仁）的亲权行使决定是否已完成所有诉讼行为追认？」



这场监护权争议与团体合约纠纷形成复杂交织。 NewJeans五名成员自2023年11月29日宣布与ADOR解约后，双方展开长达数月的法律攻防。 3月21日法院裁定支持ADOR提出的临时处分申请，暂时「冻结」成员们的演艺活动。 成员们随即在3月23日香港ComplexCon舞台宣布「这可能是近期最后舞台」，并於3月25日通过官方帐号发表声明，强调「法院决定未能充分考虑我们与ADOR信任完全破裂的事实」，同时预告将就临时处分提出异议并积极准备4月3日的本诉辩论。



值得关注的是，4月4日NewJeans父母联合会曾发表声明，否认「成员父母间出现分裂」的媒体报导，称「五位成员始终坚持共同立场，彼此保持深厚信任」。 但此次惠仁父亲亲权丧失的司法认定，使得该声明的部份内容面临事实性矛盾。 父母联合会解释称：「亲权调整仅涉及某位成员个人家事，与ADOR法律纠纷无关联」，同时特别澄清关於海粼父母不和的传闻：「潾粼及其父母立场完全一致，其他家庭相关猜测均属不实。」这一事件也揭示出NewJeans成员家长联合於4月4日透过官方帐号发表的「部份媒体报导称『成员家长之间出现分裂』的内容并不属实」的声明并非完全属於谣言。 因为Hyein的父亲已被剥夺亲权，意味著一名成员的父母之间确实出现了分裂。



法律界人士指出，未成年艺人的监护权争议可能对合约诉讼产生潜在影响。 根据韩国《民法》第909条，亲权调整需基於子女最佳利益原则，此次法院裁决或间接反映惠仁家庭关系的紧张程度。 而ADOR与成员的合约纠纷核心争议点在於：成员方主张合约存在「重大事由」提前终止，而公司方坚持合约有效性。 目前双方在4月3日首次辩论中仍未缩小立场分歧，本诉审理预计将持续数月。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻