BOYNEXTDOOR拜托粉丝数慢一点！「我们很累」太卖力跳到直接躺在舞台原地休息10秒〜

青春男团BOYNEXTDOOR六位成员JAEHYUN、SUNGHO、RIWOO、LEEHAN、TAESAN与WOONHAK虽是二度访台，不过是首度举办专场演唱会《KNOCK ON Vol.1》台北站，门票一开卖即秒杀售罄，虽然演唱会是傍晚6点才开唱，中午过后演出会场外就已经挤满了满怀期待的粉丝们。

一开场BOYNEXTDOOR六人穿著学院风外套搭配破牛仔裤，为满场粉丝们带来〈Earth, Wind & Fire〉、〈부모님 관람불가（Dangerous）〉两首歌曲，精彩又快速的舞步以及队形移动，非常迅速带动了现场的气氛，粉丝们的热烈回应也让六人在舞台上用中文表示「感觉很好」，并且也与Onedoor们分享他们继上次拼盘演唱会后再次来台的心情。



本次演唱会的标题是「Knock On」也是别有用心，BOYNEXTDOOR也特别说明这个字用韩语念起来会与「乐园」类似，希望相聚的时刻带给大家乐园般的感觉，成员们也非常喜欢这个名称所蕴含的意义。LEEHAN也特别关心粉丝们，特别以中文询问「你们是吃了晚餐才来的吗？」发现粉丝们听得懂他的中文，更是让他特别开心，还请Onedoor推荐他好吃美食，还趁机大家告白说「我爱你」逗得粉丝们笑声不断。



接著BOYNEXTDOOR六人换上了全白服装再度登场，更是下台走入粉丝群当中，除了以超近的距离跳舞给粉丝们看，其他更是把握机会与粉丝们比爱心、击掌与自拍，让靠近走道的幸运粉丝们又惊又喜，随著歌曲结束他们也依依不舍回到舞台上，也知道大家一定埋怨歌曲太短了，所以向粉丝们喊话，下次会写比较长一点的歌曲，好让他们能够下台与粉丝玩得更久。



BOYNEXTDOOR卖力带来一首首舞曲，两个小时过去他们的体力也慢慢消耗，还累到直接躺在舞台上喊「我们很累」，向粉丝们请求「休息10秒钟」，更请大家务必要「慢慢数」，JAEHYUN更是躺在地上也不忘大赞Onedoor「你们好可爱」嘴巴超甜〜他们也许愿演出后能够尽情享用粉丝们所推荐的台湾美食。



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