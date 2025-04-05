韩国翻拍《高年级实习生》男主预定崔岷植，网友提名8位女主演人选、高票认定「她」最合适！

由美国影星劳勃・狄尼洛和安・海瑟薇主演的《高年级实习生》搞笑又疗愈，是很多影迷心中不可多得的好片。 去年有消息称华纳韩国正在计划翻拍，男主角看好影帝崔岷植，网友纷纷开始推荐女主角最佳人选！

据影视制作公司ANTHOLOGY STUDIOS透露，华纳韩国一开始就选定崔岷植饰演原版中劳勃・狄尼洛担任的银发实习生Ben，去年开始改编韩版剧本，完成后就会进行演员选角工作，导演则由《醉后的浪漫》《变身机长》金嫺洁担任。



《高年级实习生》2015年上映，讲述退休男士Ben应聘进入时装公司当实习生，为公司创办人Jules担任秘书，凭藉绅士人品和丰富阅历为公司和Jules带来积极影响，甚至成为忘年交的故事，让人笑中带泪、感动至深。



原版里由安・海瑟薇饰演的Jules是一位聪明且有领导力的创业者，同时也是一位面临家庭危机的母亲，展现了细腻丰富的情感变化。 网友们对於韩版女演员人选展开头脑风暴，提出8位候选名单！第一位就是笑容甜美的申敏儿，曾在《海岸村恰恰恰》《因为不想吃亏》等多部剧集饰演上班族：



第二位是由偶像歌手成功转型演员的秀智，曾主演《当你沉睡时》《安娜》等作品获得好评：



第三位是「信看演」金高银，从《孤单又灿烂的神-鬼怪》的高中生、《柔美的细胞小将》的上班族到《破墓》的巫师都能完美驾饄：



第四位是拥有强烈都市氛围的韩孝周，在Disney+漫改剧《MOVING 异能》饰演的「非典型上班族」令人印象深刻：



第五位是实力派演员千玗嬉，在《虽然不是英雄》《有利的诈欺》中气场十足：



第六位是金智媛，从《我的出走日记》小职员到《泪之女王》女霸总，无不令人眼前一亮：



第七位是徐智慧，曾出演《偶然遇见的你》《犯罪拼图》《由零开始爱上你》等剧集：



第八位是李清娥，也是目前韩网呼声最高的一位！



李清娥主演的职场剧不在少数，包括《VIP》《日与夜》《千元律师》等等，她拥有干练强势又温和内敛的独特气质，尤其适合女上司类型的角色，饰演创业者想必也会很有说服力。





同时，李清娥身材修长比例优秀、还有六块腹肌，对时装的驾驭能力相当超群，饰演时装公司女总裁再合适不过，令人相当期待。







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