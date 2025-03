【有片】金秀贤被爆耍大牌！泰国演唱会深夜要求打羽球，工作人员拆除数千座椅再复原、彻夜无眠

近日有X(前Twitter)网友爆料称,金秀贤在泰国开演唱会期间,多次深夜要求将活动场地改为羽毛球场、令工作人员通宵无法休息,且相似爆料不止出现一次。

这名X网友用英文写道,金秀贤2014年在曼谷的暹罗百丽宫(Siam Paragon)举办演唱会,本来工作人员已经布置好现场数千个座位,但金秀贤在深夜表示想打羽毛球,下令将所有座位拆除建成临时球场,还称他「多次这样做过」。



In a not-so-great legendary move of #KimSooHuyn at his 2014 Siam Paragon concert in Thailand - after thousands of seats were set up, He wanted to play badminton late at night, ordered everything torn down for a court, then had it reset. He did this multiple times.

网友称,工作人员因此只能放弃睡眠,金秀贤本人也曾在粉丝活动中提到这件事。 网友称影片中推著小车的人是他的办公室工作人员,他们只能等到金秀贤等人打完球再继续工作,一直工作到早上,订了酒店结果只够时间洗个澡就重返工作。 工作人员仍记得他当时的指令:「网不紧,我没办法打球。 重新拉紧它!」影片最后有一声欢呼,熟悉金秀贤的网友可自行判断是否他的声音。



Hold on The people pushing carts and walking back and forth? Those are my office staff. We had to wait for them to finish playing badminton before we could continue working. Worked till morning, booked a hotel just to shower, then went straight back to work without any sleep.