【有片】金秀贤被爆耍大牌！泰国演唱会深夜要求打羽球，工作人员拆除数千座椅再复原、彻夜无眠

近日有X（前Twitter）网友爆料称，金秀贤在泰国开演唱会期间，多次深夜要求将活动场地改为羽毛球场、令工作人员通宵无法休息，且相似爆料不止出现一次。

这名X网友用英文写道，金秀贤2014年在曼谷的暹罗百丽宫（Siam Paragon）举办演唱会，本来工作人员已经布置好现场数千个座位，但金秀贤在深夜表示想打羽毛球，下令将所有座位拆除建成临时球场，还称他「多次这样做过」。



In a not-so-great legendary move of #KimSooHuyn at his 2014 Siam Paragon concert in Thailand - after thousands of seats were set up, He wanted to play badminton late at night, ordered everything torn down for a court, then had it reset. He did this multiple times. https://t.co/ykpXSjv2JC pic.twitter.com/6c812gqD0w — Kwang4Siwan (@Kwang4Siwan) March 13, 2025

网友称，工作人员因此只能放弃睡眠，金秀贤本人也曾在粉丝活动中提到这件事。 网友称影片中推著小车的人是他的办公室工作人员，他们只能等到金秀贤等人打完球再继续工作，一直工作到早上，订了酒店结果只够时间洗个澡就重返工作。 工作人员仍记得他当时的指令：「网不紧，我没办法打球。 重新拉紧它！」影片最后有一声欢呼，熟悉金秀贤的网友可自行判断是否他的声音。



Hold on The people pushing carts and walking back and forth? Those are my office staff. We had to wait for them to finish playing badminton before we could continue working. Worked till morning, booked a hotel just to shower, then went straight back to work without any sleep.pic.twitter.com/HDzaBwTK8Q — Kwang4Siwan (@Kwang4Siwan) March 13, 2025

除此之外，2014年和2016年也有韩国网友和媒体爆料相似事件。 一名网友表示，金秀贤2014年3月30日在曼谷Paragon Dome举办粉丝见面会，现场本已做好相关布置，金秀贤突然对泰国负责人说想打羽毛球。 负责人表示可以在附近找一家羽球场，但金秀贤以不够隐私为由拒绝，坚持在见面会场地打球。 负责人和工作人员只好撤掉所有座椅和活动用品，在地上用胶带贴出球场、从附近球场租来球网。 金秀贤打了大约1小时球后离开，开始为活动做准备，工作人员又将胶带撕掉、球网撤掉，将座椅和零食等恢复原状。 该网友透露，这件事在当地很有名，有很多相关证据，当地舆论认为金秀贤是利用自身名气霸凌工作人员，只是在韩国鲜为人知。

韩媒《首尔体育》2016年报导提到，在海外享有大量人气的顶级明星A某看似诚实、实则「四次元」，出国活动时即便有经纪人陪同，也经常在淩晨直接联络当地向导等工作人员，例如淩晨两三点钟打电话、毫无顾忌地表示「我想打羽毛球」，且必须执行。



X网友震惊：「这人是混蛋」「他还算是个人吗」「烂事全被挖出来了」「作为后台工作人员，得知这些简直要气死」「真的很难接受」。 韩国网友也震惊：「真是花样百出」「全都被破墓了」「是霸凌无误」「在外国称王，还假装纯真」「这种疯子十多年来都在演艺圈享受著巨星待遇kkk C8」「一直以来居然都被掩盖，太神奇了」。

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