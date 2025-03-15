【有片】金秀贤被爆耍大牌！泰国演唱会深夜要求打羽球，工作人员拆除数千座椅再复原、彻夜无眠
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【有片】金秀贤被爆耍大牌！泰国演唱会深夜要求打羽球，工作人员拆除数千座椅再复原、彻夜无眠

明星   2025年3月15日   星期六08:00   Sani  

近日有X（前Twitter）网友爆料称，金秀贤在泰国开演唱会期间，多次深夜要求将活动场地改为羽毛球场、令工作人员通宵无法休息，且相似爆料不止出现一次。

这名X网友用英文写道，金秀贤2014年在曼谷的暹罗百丽宫（Siam Paragon）举办演唱会，本来工作人员已经布置好现场数千个座位，但金秀贤在深夜表示想打羽毛球，下令将所有座位拆除建成临时球场，还称他「多次这样做过」。

网友称，工作人员因此只能放弃睡眠，金秀贤本人也曾在粉丝活动中提到这件事。 网友称影片中推著小车的人是他的办公室工作人员，他们只能等到金秀贤等人打完球再继续工作，一直工作到早上，订了酒店结果只够时间洗个澡就重返工作。 工作人员仍记得他当时的指令：「网不紧，我没办法打球。 重新拉紧它！」影片最后有一声欢呼，熟悉金秀贤的网友可自行判断是否他的声音。

除此之外，2014年和2016年也有韩国网友和媒体爆料相似事件。 一名网友表示，金秀贤2014年3月30日在曼谷Paragon Dome举办粉丝见面会，现场本已做好相关布置，金秀贤突然对泰国负责人说想打羽毛球。 负责人表示可以在附近找一家羽球场，但金秀贤以不够隐私为由拒绝，坚持在见面会场地打球。 负责人和工作人员只好撤掉所有座椅和活动用品，在地上用胶带贴出球场、从附近球场租来球网。 金秀贤打了大约1小时球后离开，开始为活动做准备，工作人员又将胶带撕掉、球网撤掉，将座椅和零食等恢复原状。 该网友透露，这件事在当地很有名，有很多相关证据，当地舆论认为金秀贤是利用自身名气霸凌工作人员，只是在韩国鲜为人知。

韩媒《首尔体育》2016年报导提到，在海外享有大量人气的顶级明星A某看似诚实、实则「四次元」，出国活动时即便有经纪人陪同，也经常在淩晨直接联络当地向导等工作人员，例如淩晨两三点钟打电话、毫无顾忌地表示「我想打羽毛球」，且必须执行。

X网友震惊：「这人是混蛋」「他还算是个人吗」「烂事全被挖出来了」「作为后台工作人员，得知这些简直要气死」「真的很难接受」。 韩国网友也震惊：「真是花样百出」「全都被破墓了」「是霸凌无误」「在外国称王，还假装纯真」「这种疯子十多年来都在演艺圈享受著巨星待遇kkk C8」「一直以来居然都被掩盖，太神奇了」。

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