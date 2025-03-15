【有片】金秀賢被爆耍大牌！泰國演唱會深夜要求打羽球，工作人員拆除數千座椅再復原、徹夜無眠
廣告

【有片】金秀賢被爆耍大牌！泰國演唱會深夜要求打羽球，工作人員拆除數千座椅再復原、徹夜無眠

明星   2025年3月15日   星期六08:00   Sani  

近日有X（前Twitter）網友爆料稱，金秀賢在泰國開演唱會期間，多次深夜要求將活動場地改為羽毛球場、令工作人員通宵無法休息，且相似爆料不止出現一次。

這名X網友用英文寫道，金秀賢2014年在曼谷的暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉辦演唱會，本來工作人員已經佈置好現場數千個座位，但金秀賢在深夜表示想打羽毛球，下令將所有座位拆除建成臨時球場，還稱他「多次這樣做過」。

網友稱，工作人員因此只能放棄睡眠，金秀賢本人也曾在粉絲活動中提到這件事。 網友稱影片中推著小車的人是他的辦公室工作人員，他們只能等到金秀賢等人打完球再繼續工作，一直工作到早上，訂了酒店結果只夠時間洗個澡就重返工作。 工作人員仍記得他當時的指令：「網不緊，我沒辦法打球。 重新拉緊它！」影片最後有一聲歡呼，熟悉金秀賢的網友可自行判斷是否他的聲音。

除此之外，2014年和2016年也有韓國網友和媒體爆料相似事件。 一名網友表示，金秀賢2014年3月30日在曼谷Paragon Dome舉辦粉絲見面會，現場本已做好相關佈置，金秀賢突然對泰國負責人說想打羽毛球。 負責人表示可以在附近找一家羽球場，但金秀賢以不夠隱私為由拒絕，堅持在見面會場地打球。 負責人和工作人員只好撤掉所有座椅和活動用品，在地上用膠帶貼出球場、從附近球場租來球網。 金秀賢打了大約1小時球後離開，開始為活動做準備，工作人員又將膠帶撕掉、球網撤掉，將座椅和零食等恢復原狀。 該網友透露，這件事在當地很有名，有很多相關證據，當地輿論認為金秀賢是利用自身名氣霸凌工作人員，只是在韓國鮮為人知。

韓媒《首爾體育》2016年報導提到，在海外享有大量人氣的頂級明星A某看似誠實、實則「四次元」，出國活動時即便有經紀人陪同，也經常在淩晨直接聯絡當地嚮導等工作人員，例如淩晨兩三點鐘打電話、毫无顾忌地表示「我想打羽毛球」，且必須執行。

X網友震驚：「這人是混蛋」「他還算是個人嗎」「爛事全被挖出來了」「作為後台工作人員，得知這些簡直要氣死」「真的很難接受」。 韓國網友也震驚：「真是花樣百出」「全都被破墓了」「是霸凌無誤」「在外國稱王，還假裝純真」「這種瘋子十多年來都在演藝圈享受著巨星待遇kkk C8」「一直以來居然都被掩蓋，太神奇了」。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【有片】金秀賢被爆耍大牌！泰國演唱會深夜要求打羽球，工作人員拆除數千座椅再復原、徹夜無眠
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手