【有片】金秀賢被爆耍大牌！泰國演唱會深夜要求打羽球，工作人員拆除數千座椅再復原、徹夜無眠

近日有X（前Twitter）網友爆料稱，金秀賢在泰國開演唱會期間，多次深夜要求將活動場地改為羽毛球場、令工作人員通宵無法休息，且相似爆料不止出現一次。

這名X網友用英文寫道，金秀賢2014年在曼谷的暹羅百麗宮（Siam Paragon）舉辦演唱會，本來工作人員已經佈置好現場數千個座位，但金秀賢在深夜表示想打羽毛球，下令將所有座位拆除建成臨時球場，還稱他「多次這樣做過」。



In a not-so-great legendary move of #KimSooHuyn at his 2014 Siam Paragon concert in Thailand - after thousands of seats were set up, He wanted to play badminton late at night, ordered everything torn down for a court, then had it reset. He did this multiple times. https://t.co/ykpXSjv2JC pic.twitter.com/6c812gqD0w — Kwang4Siwan (@Kwang4Siwan) March 13, 2025

網友稱，工作人員因此只能放棄睡眠，金秀賢本人也曾在粉絲活動中提到這件事。 網友稱影片中推著小車的人是他的辦公室工作人員，他們只能等到金秀賢等人打完球再繼續工作，一直工作到早上，訂了酒店結果只夠時間洗個澡就重返工作。 工作人員仍記得他當時的指令：「網不緊，我沒辦法打球。 重新拉緊它！」影片最後有一聲歡呼，熟悉金秀賢的網友可自行判斷是否他的聲音。



Hold on The people pushing carts and walking back and forth? Those are my office staff. We had to wait for them to finish playing badminton before we could continue working. Worked till morning, booked a hotel just to shower, then went straight back to work without any sleep.pic.twitter.com/HDzaBwTK8Q — Kwang4Siwan (@Kwang4Siwan) March 13, 2025

除此之外，2014年和2016年也有韓國網友和媒體爆料相似事件。 一名網友表示，金秀賢2014年3月30日在曼谷Paragon Dome舉辦粉絲見面會，現場本已做好相關佈置，金秀賢突然對泰國負責人說想打羽毛球。 負責人表示可以在附近找一家羽球場，但金秀賢以不夠隱私為由拒絕，堅持在見面會場地打球。 負責人和工作人員只好撤掉所有座椅和活動用品，在地上用膠帶貼出球場、從附近球場租來球網。 金秀賢打了大約1小時球後離開，開始為活動做準備，工作人員又將膠帶撕掉、球網撤掉，將座椅和零食等恢復原狀。 該網友透露，這件事在當地很有名，有很多相關證據，當地輿論認為金秀賢是利用自身名氣霸凌工作人員，只是在韓國鮮為人知。

韓媒《首爾體育》2016年報導提到，在海外享有大量人氣的頂級明星A某看似誠實、實則「四次元」，出國活動時即便有經紀人陪同，也經常在淩晨直接聯絡當地嚮導等工作人員，例如淩晨兩三點鐘打電話、毫无顾忌地表示「我想打羽毛球」，且必須執行。



X網友震驚：「這人是混蛋」「他還算是個人嗎」「爛事全被挖出來了」「作為後台工作人員，得知這些簡直要氣死」「真的很難接受」。 韓國網友也震驚：「真是花樣百出」「全都被破墓了」「是霸凌無誤」「在外國稱王，還假裝純真」「這種瘋子十多年來都在演藝圈享受著巨星待遇kkk C8」「一直以來居然都被掩蓋，太神奇了」。

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