「男团创作才子」WOOZI最爱的歌曲是〈孙悟空〉：因为这首歌让SEVENTEEN成为了英雄！

大家入坑SEVENTEEN是哪一首歌曲呢？我必须说〈孙悟空〉（Super）真的是很伟大又很棒的歌曲，好想赶快看到他们跟罗PD合作的《NANA民宿》啊！！！

近期罗暎锡PD再次与男团SEVENTEEN合作全新综艺《NANA民宿》，继《NANA TOUR》之后又一部令粉丝们特别期待的作品，前几天直播的访问环节中，团队里的黄金制作人&成员WOOZI也分享了他创作中最爱的人生曲。

Q：所有创作中，WOOZI 最喜欢哪一首歌？（新歌不能选）

WOOZI：「当我被问到这个问题时，我最喜欢新歌其实都是真心话，也理所当然地这样回应。但如果排除最新的歌曲，我觉得是〈孙悟空〉，这是让SEVENTEEN成为英雄的歌。



当我们准备那首歌时，现在想想当时练习也都是非常卖力，到让人难以置信的程度。所有规划都恰到好处，顺理成章，好像所有的安排就是为了遇到这首歌，一切安排都非常顺利，那首歌让SEVENTEEN成为了英雄！对我来说是人生曲」



成员们也附和表示：「对我们来说也是人生曲」、「没错没错」

珉奎补充说：「我到现在听到开头导入的部份，还是会感到心里澎湃，跳完最后的舞步之后，都会忍不住想掉眼泪。」



▼上述这一段访谈内容，影片定位在（1:09:17）



▼此外，SEVENTEEN 小分队 Hoshi & Woozi 也在本周今登上打歌舞台《M Countdown》，公开了收录曲〈STUPID IDIOT〉和主打歌〈同龄人〉的精彩演出。



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