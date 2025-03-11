辉晟（辉星）骤逝，与KCM 15日联合演唱会取消！警方将委托验尸

歌手辉晟（辉星）昨（10）日惊传在家中身亡，经纪公司证实消息，由於他本来还有演出活动，因此令外界震惊不已，活动宣告取消。

*先前报导回顾：

‎〈【快讯】歌手辉晟（辉星）今骤逝享年43岁，曾因滥用异丙酚触法一夕间跌落谷底〉

辉晟15日原定在大邱EXCO Auditorium和歌手KCM有联合抒情演唱会，辉晟IG最后一篇贴文正是宣传演唱会，向大家预告「3月15日见」，岂知发生变数，和KCM的联合演唱会确定取消。



辉晟昨日被发现在家中倒下，消防局进入时见他已无呼吸心跳后宣判死亡。据警方透露辉晟「已死亡一段时间」，且现场未有外部入侵痕迹，警方还在调查是否有遗书已及更具体死亡经过，为厘清确切死因将委托国立科学搜查研究院进行验尸。



辉晟2002年出道，以卓越的歌唱能力迅速获得人气，生涯曾有过辉煌，名曲不可胜数，在韩国歌坛拥一席之地，只可惜因非法注射异丙酚触犯《毒品管制法》遭判刑，演艺事业重挫。这几年他仍积极活动力求复出，想不到外界竟迎来他骤逝的噩耗。公司最新声明表示葬礼将低调举行，仅供亲朋好友出席。



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