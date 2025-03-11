【雷】《卧底高中》神秘事件再升级！徐康俊&秦基周难道是旧相识？（EP.5-6）

徐康俊和秦基周携手主演的《卧底高校》精彩继续。

第5集中，郑海星（徐康俊 饰）在追踪自己的人严密监视下成功化解危机，并发现了与失踪父亲相关的线索。 根据尼尔森韩国的统计数据，该集全国（韩国）收视率达7.2%，首都圈收视率为7.0%，继续稳居金土剧排行榜前列。

经过海星的努力，他成功进入全校前10名，达成了成为学生会成员的必要条件。 然而，当他试图接近学生会长李艺娜（金玟周 饰）以获得认可时，现场气氛却意外变得冷淡，场面一度十分尴尬。 幸运的是，海星最终成功入选学生会，这也为他的校园生活带来了新的转捩点。



另一方面，吴秀雅（秦基周 饰）对海星的身份持续产生怀疑，并开始深入调查他的过去。 她不仅联系了海星转学前的学校进行调查，还通过同事教师金利安（李敏芝 饰）监视国家情报院国内4组，逐步扩大调查范围。 秀雅究竟能否揭开海星隐藏的真相，令人期待。

海星、艺娜和安宥贞（朴世贤 饰）之间微妙的三角关系也悄然展开。 海星开始在意一直回避自己的宥贞，并试图修复两人之间的关系。 而目睹这一切的艺娜则对他们的互动愈发警惕。 随后，在艺娜的提议下，三人一起共进晚餐，但海星看到艺娜对宥贞态度恶劣，最终忍无可忍，站出来制止，导致三人之间的矛盾进一步加剧。



然而，真正的危机发生在当晚的学生会室。 海星在调查古董落地钟时，收到了一封神秘的信件，上面写著：「很高兴见到你，郑海星特工。」紧接著，熟悉海星身份的警卫金先生（具敏赫 饰）联系他，并约定在学校天台见面。 午夜时分，学校的古董落地钟钟声响起，紧接著，警卫金先生被发现死亡，手中竟然握著海星父亲郑在贤的笔记本。

此时，海星察觉到有人在暗中监视自己，於是立即追踪神秘男子，直奔天台。 在两人激烈交手的过程中，天台门外突然传来声响，海星回头查看，趁此机会，袭击者迅速逃走。 不久后，这一切竟是由徐明珠（金信禄/金新绿 饰）和朴宰文（朴真宇 饰）策划的阴谋。



事态稍作平息后，海星带著笔记本找到金局长（李誓环 饰），愤怒地质问他金先生为何会持有这本笔记本，接著他发现，自己父亲的最后一个任务竟与自己的潜伏行动如出一辙。 得知父亲在执行任务时神秘失踪，而这一切真相竟被刻意隐瞒，海星愤怒不已。

为了揭开古董落地钟的秘密，海星再次来到学生会室。 当他打开落地钟，并将笔记本上的关键词进行排列组合后，钟内竟播放出了「炳文高中的校歌」。 海星将钟声录音后正准备离开学生会室时，吴秀雅突然出现，令气氛骤然紧张。

秀雅透露，在金先生遇害当晚，她曾亲眼目睹海星出现在天台上，因此她对海星的身份产生更深的怀疑。 面对步步紧逼的秀雅，海星最终向她坦白了自己的国情院特工身份以及潜入炳文高中的真正目的。 两人间的关系发生巨大转变，令接下来的剧情走向更令人期待。

与此同时，海星还深入调查了关於「第三个校园怪谈」的真相，并将目标锁定在一架老旧的三角钢琴。 秀雅的帮助下，他得知在校长室里藏有一架1950年代的三角钢琴。 两人计画藉助校内活动「炳文之夜」潜入校长室，但由於海星的违规行为累积过多，导致他无法参与活动。 为了解决这个问题，秀雅出人意料地让海星报名参加校园宣传模特选拔赛，以此换取加分。



第6集的最后，海星与秀雅的关系悄然发生变化。 两人在秀雅母亲的店里喝酒后并肩走出，突然下起大雨。 秀雅的母亲从屋内喊道：「吴凤子！拿伞来！」听到这个熟悉的名字，海星瞬间回忆起自己的青梅竹马——凤子，顿时露出震惊的神色。 两人共撑一把伞行走，随后一辆飞驰的摩托车经过，掀起一阵水花。 海星本能地拉过秀雅，将她紧紧抱住，这一幕让观众心跳加速，感受到两人之间逐渐升温的情感。

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