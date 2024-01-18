成種解除與經紀公司合約，控公司支援不力、Solo與INFINITE活動酬勞均未收到

編：「想到珍奶事件……」

16日INFINITE成種（李成種）透過法律代理人宣布要與現任經紀公司SPK娛樂解除合約，並且由本人發布聲明。



成種先是透過法律代理人主張自己在與經紀公司SPK娛樂簽約後，活動上都沒有受到應有的人力與物力支援，也沒有支付活動酬勞。後續成種發布聲明，詳細列出了公司種種不是，包括Solo活動與INFINITE團體活動均未收到酬勞，最後說明會盡快展開正式的法律行動。

▼SPK娛樂官方IG湧入粉絲替成種抱不平



成種2010年以男團INFINITE成員出道，在從練習生就待的Woollim娛樂待到了2022年，當年8月簽約了SPK娛樂至今。成種與SPK娛樂發生糾紛，外界或許不太清楚，但台灣粉絲也許會想起簽約那年11月發生的事。成種來台舉行粉絲見面會，多家台灣媒體報導記者會上，成種一度因為「喝了珍珠奶茶」遭經紀公司人員制止，鬧得場面尷尬，不過據《鏡新聞》報導是因為突然出現了合照環節讓韓方急阻止。



最後附上成種完整聲明：

「大家好，我是李成種。

首先要對支持和喜愛我的粉絲們說聲抱歉，讓你們擔心了。

我於2022年8月與SPK娛樂簽訂了專屬合約，當時公司表示會盡全力支援我的活動，我相信了這個承諾並簽訂合約。

然而與當初的承諾有異，簽約之後並未從SPK娛樂得到出演的電視節目、粉絲見面會、專輯發行所需的支援，也沒有拿到簽約金。不斷請求執行取消的粉絲見面會退款一事，也遭到冷落。

儘管公司支援不完善，我仍然堅守對公司的信用，竭盡全力開展活動。2023年3月作為Solo歌手發表了單曲專輯《The One》，還進行首次歐洲巡演，去年7月也以INFINITE完整體發行了《13egin》，並展開了亞洲巡演《COMEBACK AGAIN》，但公司並未提供結算資料，亦未支付活動的結算費用（指酬勞），只是一拖再拖。

數月以來，試圖就發生的各種問題進行協商，最後選擇在2023年12月初透過律師事務所發送存證信函，要求違反合約的事項須進行糾正，不過SPK娛樂總是迴避，因此不得不在2023年12月下旬左右通知SPK娛樂解除專屬合約。

除了通知合約解除，我亦嘗試和平協商以解決問題，不過SPK娛樂連此也忽視，上週才正式通知沒有協商意願。

我一直希望透過溝通解決事情，但現在對SPK娛樂的信任關係已破裂，計劃盡快透過律師事務所正式採取法律行動。

如此向喜愛我、支持我的粉絲們傳達這樣的消息，我感到非常抱歉，同時感謝鼓勵我的人們。」

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