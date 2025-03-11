才曝隊長聖圭主動幫忙支付律師費！INFINITE成種勝訴前公司！

INFINITE忙內成種（李成種）去年1月指控經紀公司SPK娛樂未支付酬勞，他本人親自發聲明與公司解除合約，並展開訴訟與對簿公堂，今（11）日由INFINITE COMPANY宣布勝訴好消息。

回顧去年成種聲明，他指控SPK娛樂支援不利，最誇張的是未支付酬勞，不止Solo活動，連在INFINITE的團體活動酬勞都沒收到。成種聘請律師和SPK單打獨鬥，在訴訟期間於螢光幕現身時，還能開朗聊訴訟，令人心疼。



*相關報導回顧：

〈‎成種解除與經紀公司合約，控公司支援不力、Solo與INFINITE活動酬勞均未收到〉

‎〈INFINITE和老熟人鄭亨敦相聚！東雨衣服超奇葩「踩到差點跌倒」，成種開朗聊訴訟〉‎

上週INFINITE一同登上金在中節目《在朋友》，他藉機感謝INFINITE隊長兼團體公司INFINITE COMPANY代表聖圭（金聖圭），透露聖圭某天給他一筆錢讓他支付律師費，他真情流露：「我很感激，不管金錢是多少，哥一直都在守護我、一直關心我。這筆債有一天我一定會還，或許未來換我幫忙。第一次收到的時候非常感激，真的差點哭了。」



好消息很快便到來，還是由INFINITE COMPANY代為發公告宣告勝訴。INFINITE COMPANY宣告成種在上月28日針對前公司SPK娛樂（代表金承弼）提起的未支付酬勞相關民事訴訟中勝訴，法院判決「被告（SPK娛樂）對原告（李成鍾）從2023年4月21日開始至2025年2月28日為止，每年支付6%的酬勞，從翌日起到還清為止，每年須支付12%費用」。

順帶一提，成鍾目前正隨INFINITE回歸積極活動，INFINITE 6日發行了迷你8輯《LIKE INFINITE》，主打歌〈Dangerous〉已破千萬觀看，他們「巡迴」各大YouTube節目宣傳的內容陸續可見，接下來4月12日、13日還會舉行「LIMITED EDITION」首爾安可演唱會。



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