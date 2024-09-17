INFINITE和老熟人鄭亨敦相聚！東雨衣服超奇葩「踩到差點跌倒」，成種開朗聊訴訟

鄭亨敦近幾個月開始了新YouTube節目《don't worry idol》，近期邀請了「老熟人」INFINITE（南優賢因行程無法出席），雙方見面果真吵吵鬧鬧、笑話一籮筐。

INFINITE從自我介紹起就被鄭亨敦連翻吐槽轟炸，鄭亨敦最愛(?)的聖圭被傷得最慘(?)，而最搞笑的可能是東雨的特殊時尚了。他穿了藍色斜肩襯衫，脖子上綁著很長的領帶(?)，「露香肩」很容易吸引他人目光，坐他旁邊的L（金明洙）會幫他拉好襯衫，會故意拿起他那長長的領帶來擦汗，還為了防止他窒息幫他拉鬆領帶。



他為了調整衣服動到麥克風，兩度離開整理，離開途中還屢屢被旁邊擺放的獎品吸引，畫面相當荒謬，幾個人散漫到鄭亨敦忍不住說：「你們都不整頓嗎？」他玩遊戲的時候要換位置，還踩到長長的領帶把自己勒到，笑死全場人了！為了他生命安全著想，鄭亨敦就不讓他換位置了，他要跳舞的時候還特別注意他的領帶。



而忙內成種聊自己近況竟大方說「正在努力訴訟」，因為他和前公司正在打官司，控公司支援不力、Solo與INFINITE活動酬勞均未收到。問他住哪裡，他也說「住前公司附近」，「平時會寂寞就是看公文的時候」，鄭亨敦佩服不已失笑：「怎麼能聊天起承轉合都是訴訟……」只能說不愧是無限開朗的「檸檬糖」啊，讓人又心疼又好笑。



*相關報導：〈成種解除與經紀公司合約，控公司支援不力、Solo與INFINITE活動酬勞均未收到〉

▼快來看完整節目



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞