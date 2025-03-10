时代的错误？INFINITE在Woollim期间音源收入是0！ Epik High Tablo怒：我们上亿也一毛未拿

INFINITE正为出道15周年积极活动，为新专辑巡回各大演艺圈前辈的YouTube综艺也在这几日纷纷出笼，其中圣圭和优贤（优铉）登「前公司师兄」Epik High节目聊到「音源（数位音乐）0收入」引发热议。

Epik High是INFINITE在Woollim娱乐的「前师兄」，INFINITE练习生时期便受Epik High照顾，Mithra节目上当场自爆以前偷偷带过酒到INFINITE宿舍（有确定成员成年），身为Woollim娱乐开业以来首个练习生的优贤，也说自己是知道公司里有Epik High才加入的（虽然来不久Epik High就走了XD）不然当时已有其他公司录取他。

双方相谈甚欢，但Tablo一聊到音源收入就生气。Tablo问圣圭和优贤：「你们那时候也是吗？我们那时候的音源收入是0。」听到「我们也是」的回答，Tablo气到摔勾针：「真的？就算有〈Be Mine〉这样的歌？」Tukutz也很惊讶：「你们那时候Melon全部都正常运作了不是吗？」



Tablo又摔勾针还嘴型骂脏话，Tukutz提到Woollim代表李重烨最近才联络他：「他拜托我们不要再聊他了，『正植啊，我知道你很有趣……』」这才缓和气氛。Tablo解释音源收入说老实话和李重烨无关，是当时环境所致，数位音乐还未流行，举例说自己曾在主持节目时听到歌曲〈Fly〉首周就赚37亿（韩元），他当场脱口而出：「我连百元都没拿到啊！」李重烨知道后马上联络Tablo聊聊。



Tablo和Tukutz还相继爆料李重烨就算赚那么多钱，Tukutz在LA海边餐厅吃饭只是想问问有没有炸虾天妇罗，李重烨却问：「你只想到你自己吗？」Tukutz委屈的说自己只是想问到底有没有，后来激动到在海边栏杆想跳下去。



▼X热门讨论：「哇INFINITE欧巴们说当时音源收益从未结算过，就算歌曲有〈Be Mine〉〈PARADISE〉〈Chaser〉〈Man In Love〉？」



와 인피니트오빠들 그때 그시절에 음원 수익으로 정산 받아본 적 없대

노래 라인업이 내꺼하자 파라다이스 추격자 맨인럽 이런데?? pic.twitter.com/ot0yGvSOEL — 팔 (@428leaf) March 5, 2025

▼原片（已定位9:57）



X上网友都很讶异，有粉丝说：「为了INFINITE听音乐，结果根本没钱赚，感觉像被打一巴掌。」也有人自李重烨给了圣圭INFINITE商标权后，大家都忘了他以前多糟糕。Theqoo上网友有人则说INFINITE不算音源强者，但有其他人提醒就算歌曲不热门也不合理（X上也有网友提醒INFINITE已进入Melon「10亿收听俱乐部」），网友们大致归结於是「错签合约了」，亦有人想起知名的李升基和Hook娱乐纠纷，推测那时期大多数经纪公司都没有让艺人分润音源收入。

整理上述内容，Epik High至少2003～2010年在Woollim期间全无音源收入，INFINITE可能在独立出来前的2010～2022年都没有，李升基照他本人控诉是2004～2022全无，而过去也有其他歌手如乐团M.C THE MAX，鼓手全民赫表示2003、2004年才开始禁止盗版音乐、付费音源开始上路，而在这之前他们出四张专辑按签约条件，要卖10万张专辑才能获得每张专辑的版税，还仅限於实体CD与录音带，到现在前四张专辑的音源收入也不归他们乐团。INFINITE在Woollim期间没有音源收入，恐怕就是合约上没有谈进音源分润。

▼全民赫受知名访谈YouTube频道谈遭遇，该影片标题写「没有音源合约的2000年代最大受害者」



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