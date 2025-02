今日(28)TXT 秀彬出席化妆品品牌的快闪店活动,他穿著白色翻领毛衣搭配黑裤,展现清爽的魅力。

而 TXT 即将迎接出道6周年(3月4日),日前 BIGHIT MUSIC 也公开《2025 DREAM WEEK》时间表,今年将以「STARGAZING」、「Look up at the stars」等字句和星星爲主题,还会公开各种丰富多彩的内容。另外,他们将於3月7日至9日以仁川爲起点,开始到欧洲、日本等地的《ACT : PROMISE - EP. 2 -》世界巡回演唱会。



