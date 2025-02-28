宋仲基&千玗嬉爱情新剧《MY YOUTH》剧照首公开，浪漫氛围超心动

JTBC今年也有不少新剧即将跟观众见面！宋仲基在《财阀家的小儿子》之后时隔3年回归电视剧领域，牵手《虽然不是英雄》女主角千玗嬉主演新剧《My Youth》，今日首次公开剧照，浪漫氛围感十足。

《My Youth》是一部感性浪漫剧，讲述比他人晚一步开始平凡人生的宣佑海（宋仲基 饰），与为了自己的成功而不得不打破初恋平静生活的成济妍（千玗嬉 饰）之间的故事。

宋仲基饰演的宣佑海曾是知名童星，因爲大人们的欲望而失去光芒、逐渐被遗忘，如今过著小说家兼花艺师的生活，平静地度过第二人生。 千玗嬉饰演娱乐公司经理成济妍，幼年过著富裕的生活、后来家道中落，现在只关注成功。 时隔十多年，两人与人生最黑暗时期支撑自己的初恋重逢，再度谱写一段美好岁月，为观众带来温暖与感动。



该剧由曾执导《柔美的细胞将自己》的李尚烨导演、《乘著白色汽车的女人》的高慧珍导演联合执导，并由《奔向爱情》的朴时玄编剧执笔。 演员阵容包括宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄等，令人期待。

此外，JTBC电视台为了回应观众对 JTBC 戏剧的关注与喜爱，将於 3 月 1 日播出特别节目《JTBC 戏剧黄金阵容》，公开全新剧集《谈判的技术》、《比天堂更美丽》、《Good Boy》、《My Youth》、《善良的男人》的精华片段，让观众可以抢先欣赏剧情精华，并聆听演员们亲自介绍作品的故事与亮点。

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