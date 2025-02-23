【韩网热门】有没有一首KPOP歌曲，让你听到后立刻想到：「WOW～这首歌绝对会成功！」

韩国论坛theqoo上，有网友以「有没有一首让你听到后立刻想到：『这首绝对会成功』的歌」为题，引发了网友热烈留言。

原PO率先分享自己的口袋名单，那就是在SM家族演唱会上，抢先公开的女团 Red Velvet〈Red Flavor〉（红色味道）

听到的那一瞬间，大家都觉得「啊，这首一定会红....一定会成功！」

▼Red Velvet〈Red Flavor〉（SMTOWN Live Concert）现场影片：



▼韩国网友评论：

1. 当然是〈APT.〉

2. 〈Growl〉一听到这首歌就觉得「这首歌应该给我的偶像啊ㅠㅠ」，觉得好可惜。



3. 〈Hype Boy〉完全就是国民性



4. 最近想到的就是〈Get A Guitar〉

5. 必须是〈血汗涙〉太性感了，同学们都争相模仿

6. 当我听到Wanna One的〈Energetic〉和IVE的〈After LIKE〉这两首歌时，光前三秒就觉得，如果这些歌不火，那就太说不通了。

7. 〈Attention〉～～～～～

8. 〈Seven〉真的是一听就中

9. BTS 的〈FIRE〉当时真的是跟歌名一样，FIRE到不行

10. 〈HAPPY〉

11. 〈Dynamite〉



12. 我都让〈Attention〉叫我起床

13. 〈HOT〉〈HOT〉〈HOT〉

14. 〈DNA〉从预告片的口哨声开始就觉得「啊，这首歌一定会成功！」

15. 〈VERY NICE〉

16. 〈LOVE DIVE〉



17. 〈Psycho〉

18. 〈Dynamite〉从预告片开始就觉得很不错

19. 〈Attention〉〈Hype Boy〉〈Ditto〉〈LOVE DIVE〉

20. 〈REALLY REALLY〉

PS：目测〈Attention〉〈Hype Boy〉〈LOVE DIVE〉跟〈Dynamite〉〈Growl〉出现最多次

出处：https://theqoo.net/square/3612375883

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻