中文现场点唱难不倒！圭贤台北场演唱会展现抒情歌手＋Kpop idol全方位魅力！乐团八三夭承诺「每场在台演出都要来！」

Super Junior成员圭贤於上个月在高雄举办SOLO演唱会，在2月22与23日一连两日在林口开唱，更力邀乐团八三夭成为嘉宾共同演出。

在乐团LIVE现场演奏中，穿著黑色合身西装搭配白色衬衫与窄版领带，从舞台正中央后方登场，一连为大家带来「Restart」以及「Together」两首歌曲，接著圭贤用中文问候著满场粉丝：「大家好！你现在所收看的节目是〜」粉丝们也热情回应：「圭贤，好久不见！」圭贤也先向大家报告上个月在高雄进行的演唱会相当有意思，今日终於来到台北，这么大的场地让他感到有点紧张。

看见粉丝们的应援手幅，用「圭比特」三字以及用了他的歌曲名称做出了三行诗，他也一一念出，并说准备这首诗的人一定非常感性。他也表示今明两日的演唱会，在曲目上会有所不同，大家可以期待。不过看到粉丝满满尖叫，他赶紧修正「有一点点不一样，大家可以一点点期待」。



接下来圭贤还演唱了他与郑恩地合唱的「我们的爱像这样」，请粉丝们一起合唱，还开玩笑问粉丝说：「你们今天还有时间吗？因为这里（林口）离台北很远，所以应该要快点结束演出。」在演唱《机智医生生活》的OST「不华丽的告白」时圭贤更无预警出现在2楼看台座位区，让所有楼上的坐席粉丝们也能近距离看见他，

中文非常棒的圭贤，也用韩文以及中文念出了粉丝应援的句子「不是梦 是现在 是一辈子 是永远」，翻译老师也再帮他重复了一次，他在舞台上直接大叫「老师！我已经说了！」翻译老师也直接中文回应「对不起」，相当搞笑。一连串抒情歌曲展现圭贤的Vocal唱功后，他也不忘带来SJ组曲，再度展现自己Idol的魅力。



圭贤还接受现场中文点歌，一连演唱了「听海」及「如果你也听说」，发现自己还记得10年前学的中文歌曲，觉得自己是天才。而接下来今日嘉宾八三夭乐团也登上舞台，圭贤提到之前曾到八三夭练团室去，一群人还一起喝酒到清晨五点，接下来圭贤与八三夭更合唱「我怎么哭了」，圭贤更大呼「果然八三夭的歌曲只有八三夭可以演唱」，八三夭更与圭贤约定「之后每一次的圭贤台湾演出我们都会到场」让圭贤相当感动，还在台上与主唱阿璞打勾勾。最后安可桥段，圭贤更准备了中文组曲送给台湾粉丝们，「你好不好+想见你+那些年」画下今日完美句点。

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