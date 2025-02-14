BBGIRLS透露和勇敢兄弟还有联络，半年前勇兄曾遗憾没留住Brave Girls「因恐慌症」

BBGIRLS（原Brave Girls）上月是加入新公司GLG后首度回归，反响越来越好甚至一度逆袭，三成员玟莹、恩智与裕那接受各大韩媒采访，透露了和最初的公司勇敢娱乐（Brave娱乐）代表勇敢兄弟仍有联络。

玟莹采访中透露和勇敢兄弟还有联络，对方生日时也送上了祝福，「相处得很好」。后来玟莹也曾在IG限时动态曝光过和勇敢兄弟的kakao Talk对话，玟莹以新年快乐为开头向勇敢兄弟打招呼，表示和恩智与裕那三人顺利结束了新专辑活动、采访中提了几次想见对方，并要他注意感冒、会再和公司的大家打招呼。

Translation of Minyoung’s exchange of messages with Brave Brothers (Kang Dongchul)#BBGIRLS_LOVE2 pic.twitter.com/MrsPoxAl6S — Dodohae (@Dodohae14) January 29, 2025

Brave Girls是勇敢娱乐、勇敢兄弟一手打造的女团，2021年以〈Rollin’〉创造逆袭神话咸鱼翻身，可惜后继无力，离开勇敢娱乐后还一度解散，引发粉丝对勇敢娱乐与勇敢兄弟的不谅解。Brave Girls即便改名「BBGIRLS」重组，也有声音不满勇敢娱乐为何不能对「Brave Girls」商标放手，勇敢娱乐曾‎紧接著BBGIRLS回归期推出Brave Girls精选辑也挨批蹭热度捞钱‎。



其实前成员侑廷曾在节目《No Back卓在勋》上证实不能再用「Brave Girls」一名、商标权在前公司手中，对於主持人申圭镇说的「Brave就是前公司的标志」亦表示同意，间接否认了外传BBGIRLS和勇敢兄弟交恶。



去年10月勇敢兄弟也松口坦言「没能留住Brave Girls」，他透露Brave Girls逆袭大获成功后，父亲在疫情期间骤逝，让他深深感受到「连家人都守护不了，还想在音乐上享受多大的成功？」，此后一年多来他像废人一样活著，因到现在还不时会发作的恐慌症，让他在Brave Girls提出要离开公司活动时，便让她们去了。



勇敢兄弟展示了公司的奖杯柜，说自己把Brave Girls拿到的奖杯摆在自己的前面，遗憾地说：「因为是艰难时期一起受苦的朋友，不知道怎么的感觉要一辈子在一起，但留下来的只是一页回忆，想到又会让自己很疲惫。」



虽然勇敢兄弟那么说，还是有网友觉得勇敢娱乐不会宣传、逆袭了却连演唱会都没好好办过就结束合约，但也有人觉得勇敢兄弟的歌只要好听了就会红，就像〈Rollin’〉和〈We Ride〉，要成功就得先保证歌曲质感。

回到现在，BBGIRLS新歌〈LOVE 2〉City Pop风格让许多网友都想到〈We Ride〉，1月15日发行时Melon日榜仅592名，打歌活动结束后却突然逆袭，一路从843升到最高353，目前在395上下，让许多网友感到欣慰、认为歌曲值得更红。



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