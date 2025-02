BBGIRLS透露和勇敢兄弟还有联络，半年前勇兄曾遗憾没留住Brave Girls「因恐慌症」

BBGIRLS(原Brave Girls)上月是加入新公司GLG后首度回归,反响越来越好甚至一度逆袭,三成员玟莹、恩智与裕那接受各大韩媒采访,透露了和最初的公司勇敢娱乐(Brave娱乐)代表勇敢兄弟仍有联络。

玟莹采访中透露和勇敢兄弟还有联络,对方生日时也送上了祝福,「相处得很好」。后来玟莹也曾在IG限时动态曝光过和勇敢兄弟的kakao Talk对话,玟莹以新年快乐为开头向勇敢兄弟打招呼,表示和恩智与裕那三人顺利结束了新专辑活动、采访中提了几次想见对方,并要他注意感冒、会再和公司的大家打招呼。

Translation of Minyoung’s exchange of messages with Brave Brothers (Kang Dongchul)#BBGIRLS_LOVE2 pic.twitter.com/MrsPoxAl6S