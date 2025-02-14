BBGIRLS透露和勇敢兄弟還有聯絡，半年前勇兄曾遺憾沒留住Brave Girls「因恐慌症」

BBGIRLS（原Brave Girls）上月是加入新公司GLG後首度回歸，反響越來越好甚至一度逆襲，三成員玟瑩、恩智與裕那接受各大韓媒採訪，透露了和最初的公司勇敢娛樂（Brave娛樂）代表勇敢兄弟仍有聯絡。

玟瑩採訪中透露和勇敢兄弟還有聯絡，對方生日時也送上了祝福，「相處得很好」。後來玟瑩也曾在IG限時動態曝光過和勇敢兄弟的kakao Talk對話，玟瑩以新年快樂為開頭向勇敢兄弟打招呼，表示和恩智與裕那三人順利結束了新專輯活動、採訪中提了幾次想見對方，並要他注意感冒、會再和公司的大家打招呼。

Translation of Minyoung’s exchange of messages with Brave Brothers (Kang Dongchul)#BBGIRLS_LOVE2 pic.twitter.com/MrsPoxAl6S — Dodohae (@Dodohae14) January 29, 2025

Brave Girls是勇敢娛樂、勇敢兄弟一手打造的女團，2021年以〈Rollin’〉創造逆襲神話鹹魚翻身，可惜後繼無力，離開勇敢娛樂後還一度解散，引發粉絲對勇敢娛樂與勇敢兄弟的不諒解。Brave Girls即便改名「BBGIRLS」重組，也有聲音不滿勇敢娛樂為何不能對「Brave Girls」商標放手，勇敢娛樂曾‎緊接著BBGIRLS回歸期推出Brave Girls精選輯也挨批蹭熱度撈錢‎。



其實前成員侑廷曾在節目《No Back卓在勳》上證實不能再用「Brave Girls」一名、商標權在前公司手中，對於主持人申圭鎮說的「Brave就是前公司的標誌」亦表示同意，間接否認了外傳BBGIRLS和勇敢兄弟交惡。



去年10月勇敢兄弟也鬆口坦言「沒能留住Brave Girls」，他透露Brave Girls逆襲大獲成功後，父親在疫情期間驟逝，讓他深深感受到「連家人都守護不了，還想在音樂上享受多大的成功？」，此後一年多來他像廢人一樣活著，因到現在還不時會發作的恐慌症，讓他在Brave Girls提出要離開公司活動時，便讓她們去了。



勇敢兄弟展示了公司的獎盃櫃，說自己把Brave Girls拿到的獎盃擺在自己的前面，遺憾地說：「因為是艱難時期一起受苦的朋友，不知道怎麼的感覺要一輩子在一起，但留下來的只是一頁回憶，想到又會讓自己很疲憊。」



雖然勇敢兄弟那麼說，還是有網友覺得勇敢娛樂不會宣傳、逆襲了卻連演唱會都沒好好辦過就結束合約，但也有人覺得勇敢兄弟的歌只要好聽了就會紅，就像〈Rollin’〉和〈We Ride〉，要成功就得先保證歌曲質感。

回到現在，BBGIRLS新歌〈LOVE 2〉City Pop風格讓許多網友都想到〈We Ride〉，1月15日發行時Melon日榜僅592名，打歌活動結束後卻突然逆襲，一路從843升到最高353，目前在395上下，讓許多網友感到欣慰、認為歌曲值得更紅。



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