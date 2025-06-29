BBGIRLS三姝一起来台湾却分开玩！恩智&裕那几度巧遇当街吵架：不要跟踪我！XD

BBGIRLS三成员玟莹、恩智、裕那日前同时来台湾游玩却分开行程，让粉丝BBee相当好奇怎么回事也开玩笑三人「不合」，而裕那YouTube频道Vlog曝光了和恩智路途不断相遇，相当有趣。

*先前报导回顾：

‎〈BBGIRLS三姝来台湾游玩却分开行程XD 忙内裕那吃面线也太可爱〉

裕那旅途结束没体几天就陆续剪出了三支和台湾相关的影片，两支Vlog一支OOTD穿搭影片。第一支影片可见BBGIRLS三成员都入镜，三人一入境台湾就迫不及待参加「游台湾金福气－Taiwan the Lucky Land」活动抽奖，可见应是同班机来台。不过三人后续便分开，裕那在某咖啡厅等待妈妈会合。



裕那和妈妈逛了西门吃阿宗大肠面线，还喝隔壁幸福堂的珍珠奶茶，后来在彩虹马路「6号彩虹」附近遇到了恩智。恩智对著镜头很开心打招呼喊「遇到了遇到了」，裕那在旁笑说应该还会再遇到几次，还特别提了恩智的打扮（在宿舍时，裕那才对妈妈爆料恩智和朋友一天换两套衣服，当服装秀），恩智开心地秀了一下：「我今天怎样？」裕那回答：「远远地也能看到欧尼。」恩智听了笑很开心。



恩智和裕那妈妈等人轮流在彩虹马路上拍照，恩智和恩智朋友看著裕那妈妈大方摆Pose也很开心。两行人分开走后果然又遇到了！裕那远远就看到恩智和朋友在拍照，裕那妈妈想说要再去打招呼，被裕那阻止，字幕打上「我眼中的姐姐们，看起来很可爱很开心，但妈妈一直想装熟……」结果妈妈还是热情打招呼了，相当搞笑。



第二支Vlog吃了满汉大餐麻辣锅牛肉面、鼎泰丰的小笼包和排骨蛋炒饭、天津葱抓饼……在大安区永康街又遇到了恩智！恩智很激动：「喔？又遇到了？这是怎么样？你说实话在跟踪我们吧？裕那和恩智一起合照，就把相机暂放地上了。翻倒的画面、裕那上的字幕、还有两人吵架声音，再加上一开始裕那帮恩智打马赛克（也有可能是保护姐姐美貌？），搭配起来更爆笑了！



字幕：「恩智高傲的YouTube问候／又吵吵闹闹／如果再碰到第三次会吵架的。」恩智：「真的太烦了怎么一直跟著我？」裕那：「是我先走过去的，你在说甚么啊？」恩智：「在说什么啊？真是的！」没仔细看整部影片，还以为两个人真的在路上大吵翻脸呢！虽说「再有第三次会吵架」，但她们很快就意识到会搭同班飞机回韩国XD。



▼裕那和恩智合照（原来合照是边吵边拍的XD）



裕那的台湾美食之旅还吃了牛轧饼、鲜奶脆皮甜甜圈、鸡排……也体验了会帮你做泡泡造型并肩颈按摩的台式洗发。粉丝、网友留言「裕那很像是金女士（裕那妈妈）经纪人一样ㅋㅋ，拿著扇子的时候好像日本动漫女主角」、「带妈妈一起去旅行的样子看起来很好」、「在台湾和妈妈一起拍感觉更新颖了」、「裕那妈妈太干练帅气了」、「间接体验台湾旅行的感觉很好，订阅下去了」，许多台湾粉丝也留言欢迎且敲碗BBGIRLS来台开唱！对了对了，恩智亦留言：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ非常可爱的妈妈~❤ 在耳朵里喊恩地~~~~ 萦绕ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅌㅌ」

▼裕那三支台湾行影片



▼恩智后续还更新了两篇台湾美照，甜喊「台～湾～（爱心）」，照片中就包含和裕那的合照



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