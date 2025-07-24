李周妍自曝和前男友分手原因：男方接吻技术太差！坦言；玩够了，不想再谈恋爱！本人曾与G-Dragon传6次绯闻

前After School成员、BIGBANG G-Dragon（权志龙）绯闻女友、歌手李周妍在节目中坦率公开了自己的恋爱经历和分手原因，发言大胆引爆话题。

日前播出的SBS综艺节目《脱鞋恢单4men》中，李周妍作为嘉宾登场，公开了自己的恋爱观以及与前男友分手的具体原因。 她直言不讳地表示：「因为已经玩够了，所以现在不想再谈恋爱了。 」 更令人惊讶的是她特别强调了恋爱中接吻的重要性，并投下震撼弹：「曾经有个男朋友，虽然其他方面都很好，但因为接吻技术实在太差而分手了。 」 此番爆炸性发言让整个演播室瞬间沸腾。



作为曾对「脸赞」（花美男/花美女始祖）一词的诞生有著贡献的元祖级美貌，李周妍也展露了对自身外貌的自信。 她自豪地说：「摘下眼镜戴上隐形眼镜的瞬间，我就变漂亮了」，「那时我的绰号是'花鹿'（꽃사슴）」。 对此，主持人崔振赫感叹道：「能这样自己说出来可不容易啊」，引发了现场一片笑声。



节目中，面对昌源代表申奎镇试图用「撩妹金句」吸引美女的举动，李周妍展现了「铁壁女」的一面。 她冷淡回应：「我可是土生土长的首尔人，根本不会说这种话（指申奎镇带有方言腔调或风格的搭讪）」，给观众带来了欢乐。 主持人朴基良精准点评道：「要想打动首尔女生，话必须简短，（申奎镇）话实在太多了」，再次引发全场爆笑。

此外，李周妍最近因与歌手G-Dragon（权志龙）传出6次恋爱绯闻而成为话题焦点，不过G-Dragon所属经纪公司方面已迅速否认，称「毫无事实根据」。



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