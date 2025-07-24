《善意的竞争》惠利有望与黄寅烨搭档新剧！考虑出演《给你梦想》接棒李瑜美

据韩媒「体育世界」独家，演员李惠利接获新剧《给你梦想》出演邀约、正在积极讨论，男主角已确定由黄寅烨担任。

《给你梦想》由参与创作《爱上变身情人》、《某一天灭亡来到我家门前》的编剧郑银美执笔，剧中女主角曾在10多岁青春年少时怀抱梦想无所畏惧，却在20多岁面对现实的高墙时遭遇挫折，最终在30多岁成为一个平凡的大人; 男主角则在父母安排的世界里度过10代岁月，20多岁冲出牢笼勇敢走向世界，30岁终於实现梦想。

男主角电影导演「秀彬」一角早已确定由黄寅烨出演，惠利接到的邀约是女主角记者「李宰」。 早前有消息称由李瑜美担任该角色，但最终未能成行。



继上一部作品《善意的竞争》成功华丽回归后，观众对惠利的下一部作品充满期待。 惠利2010年以女团 Girl's Day 出道，目前已全面转型为演员，曾出演电视剧《请回答1988》、《清日电子李小姐》、《我的室友是九尾狐》《花开时想月》《以一当百执事》，以及电影《盘索里拳手》《Victory》等作品。

今年初推出的青少年悬疑惊悚剧《善意的竞争》是惠利睽违三年重返电视剧的作品，描述了少女们之间危险又微妙的关系、大受好评，被誉为开启了GL题材的新篇章。 惠利饰演女主角「刘在伊」，展现出前所未见的全新面貌与成熟演技，尤其在华语圈引发热烈关注。



惠利今年迎来出道15周年，近日展开了个人粉丝见面会巡回，更凭藉《善意的竞争》和《怪奇谜案限时破》入围第4届青龙系列大奖女子最优秀演技奖、女子综艺人奖，最终荣获人气明星奖，收获满满。

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