G-Dragon台北演唱会[Übermensch]黄牛团伙被抓，不法获利超2千万台币！票价炒升6倍

韩流天王G-Dragon（GD，权志龙）时隔8年举行个人世界巡回演唱会《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》，7月11日起一连3日在台北小巨蛋开唱。 据报导，某黄牛集团藉此牟利多达2000万台币，目前已被警方查获。

根据《中国时报》和《自由时报》等多家台湾媒体23日报导，42岁的柳姓男子与一名香港票务工程师合作，该工程师透过「抢票程式」与身分证号码姓名产生器大量购票，再由柳某以每张2000至3000元台币不等的佣金价格收购。



柳某将原价800元台币的门票以9800元台币出售，原价8980元台币的高价票甚至炒至最少5万5000元台币。 此外，该集团还在演唱会场馆附近的饭店内设置伪造身分证制作点，协助购票者通过实名制检查入场，运作极为专业。 据柳某透露，演唱会首日（11日）约有300名透过黄牛购票的观众成功进场。

警方於本月15日突袭该集团据点，将柳某与3名共犯逮捕归案。 在现场查获的证物包括：G-Dragon演唱会兑票序号1500组、实体门票逾1000张，女团BLACKPINK将於10月在高雄举办的演唱会门票500张，以及现金16.4万台币等。



台媒指出，此事件暴露出台湾实名制售票系统的重大漏洞。 早在2023年3月，BLACKPINK台湾场演唱会门票原价为8800元台币，却被炒至高达40万台币，高达原价的45倍，超高价黄牛票问题早已引发社会关注。

针对黄牛票乱象，台湾立法院已於2023年5月通过新法，对转卖票券者可处最高原价50倍的罚款。

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