「浪漫达人」丁海寅 牵手《外伤重症中心》爆红「护士师」贺营！《这糟糕的爱情》黑道+失忆+检察官，超「疯」CP来袭

「妈朋儿」丁海寅又接到新剧本了，搭档的还是Netflix大爆剧《外伤重症中心》中「护理师千蔷薇」的扮演者贺营。

据韩媒报导，丁海寅与贺营已收到新剧《这糟糕的爱情》（《이런 엿같은 사랑》）出演提案，两人在积极考虑后最近决定参演。 对此丁海寅与贺营的所属公司也发表官方立场表示：「目前正在审阅剧本，讨论出演事宜。」

《这糟糕的爱情》将由SBS《与恶魔有约》的导演金将汉执导，《You Raise Me Up》的编剧穆智慧执笔，是一部浪漫喜剧，导演和编剧曾於2021年合作过Wavve剧集《You Raise Me Up》，时隔四年再次搭档，令观众期待他们的默契表现。

丁海寅将在剧中饰演一个精通拳击的黑帮二把手。 他曾凭藉电视剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》、《春夜》等现实感十足的恋爱演技备受好评。 最近，他又在《妈妈朋友的儿子》中挑战浪漫喜剧，与庭沼珉展现出极佳的化学反应，吸引了众多「梦幻CP粉」。 在同期上映的电影《老手2》中，丁海寅塑造了截然不同的角色，该片累计观影人数突破750万，并让他荣获当年青龙电影奖最佳男配角，进一步证明了他的演技实力与话题度。



贺营则将在剧中饰演一名失忆的检察官。 她於2019年通过KBS2电视剧《监狱医生》出道，时隔六年终於首次担任主角。在最近上线的Netflix大热剧《外伤重症中心》中，贺营饰演拥有黑帮气质的五年级创伤外科护理师「千蔷薇」，以活泼独特的魅力吸引了观众。 她凭藉超越新人水准的演技和角色消化能力获得了大量好评。 尤其是《外伤重症中心》不仅在韩国本土大热，还在Netflix非英语剧集全球排名中夺得第一，展现了惊人的话题度，同时也让贺营一跃成为主演级演员。



此外，《这糟糕的爱情》目前正在洽谈全球OTT平台的播出事宜中。

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