韩媒报导Karina出演了G-Dragon的新歌MV引爆粉丝期待，官方却回应：无法确认！

拥有「AI美貌」的女团aespa成员Karina，这次将要助阵的对象是大前辈 BIGBANG 的 G-Dragon（GD，权志龙），消息一出粉丝们瞬间疯传讨论。

据韩媒《每日经济 Star Today》於今天（13日）的最新采访结果显示，Karina 参与了将於2月25日发行的 G-Dragon 第三张正规专辑《Übermensch》收录曲之一的 MV 拍摄。



对此，G-Dragon 所属公司 Galaxy Corporation 的相关人士表示：「关於 Karina 是否出演 MV，目前难以确认。」



Karina 在出道前便曾出演过 SM 娱乐前辈艺人们的 MV，还包括 2019 年 SHINee 泰民的〈WANT〉合作，以及惊喜现身东方神起郑允浩的专辑《Reality Show》预告片。



G-Dragon 去年下半年凭藉〈POWER〉与〈Home Sweet Home〉的成功掀起话题性，进一步提高了大家对此次正规专辑的期待。特别是他睽违约 11 年 5 个月所推出的新作品，因此也投入了极大的心血制作。自3月起也将展开世界巡演。



而 G-Dragon 与金泰浩PD携手打造的话题综艺节目《Good Day》也将多位高人气的明星从演员、歌手、团体、喜剧人们聚集在一起，共同完成年度歌曲的音乐企划节目真人秀，，更展现了他极强的人脉网确定在2月16日首播。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻