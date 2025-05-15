李到晛退伍立即启动亚洲巡回见面会！7月赴台北&香港亲见粉丝

李到晛前天刚刚结束兵役正式退伍，昨日就通过官方SNS宣布，将从6月开始举办亚洲巡回粉丝见面会《2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN]》，亲赴台北、香港、东京、曼谷等城市与当地粉丝见面。

这是李到晛出道以来举办的第一次亚洲巡回见面会，标题[Re DO HYUN]代表演员李到晛因兵役暂时停滞的时间重新开始流动。 李到晛入伍前就多次向粉丝约定一定会举办见面会，退伍后暂时推迟诸多新作邀约，第一件要做的事就是和粉丝见面。



李到晛本月13日退伍，第二天就通过IG对见面会给出暗示，分享近照并留言道：「对我来说不算短暂的1年9个月，按年份来算已经3年。 原本觉得漫长的时光，一旦过去了反而觉得转瞬即逝，心中有些不舍，但也因为尽全力、无悔地完成了军旅生活，感到十分轻松自在。」

「我正在准备一个能够与粉丝们面对面交流的机会，希望分享这段时间以来未能与大家说出的心里话！我正在努力准备，尽可能展现更多样的面貌！希望大家拨冗莅临，让我能藉此稍微回报粉丝们给予我的爱，不胜感激。」



李到晛2023年8月14日入伍，服役期间有多部作品陆续亮相，包括电影《破墓》、Netflix剧集《Sweet Home 2》、TVING剧集《死期将至》等，给人一种他一直在活跃的错觉XD其中凭《破墓》斩获了第59届百想艺术大赏电影部门最佳男新人奖，当时他请假穿著军服出席颁奖礼，发表获奖感言时还特地感谢恋人林智妍，事业爱情双丰收。



[Re DO HYUN]将於6月14日至15日在首尔诚信女子大学举办首场，6月28日在雅加达、7月4日在大阪、7月6日在东京、7月12日在台北、7月19日在曼谷、7月26日在香港、8月2日在马尼拉续陆与当地粉丝见面。



李到晛目前正在挑选复出作品，其中由洪氏姐妹执笔、被称为「男版《德鲁纳酒店》」的《Grand Galaxy》已进入最终讨论阶段。

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