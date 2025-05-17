青春男团ALL(H)OURS三度访台感受粉丝暖心！终於吃到「包馅」地瓜球，许愿夜市行程〜

七人韩国男团ALL(H)OURS出道仅15个月，今日已经是他们第三度访台，也对於台湾的美食「地瓜球」有执念，这次一定要吃到才行。而现在台湾的天气也逐渐转为炎热，芒果冰更是全员一致推崇的最爱。







成员们也对於台湾粉丝们的喜爱表达感谢之意，除了每次来台总是受到热情的欢迎，他们提到时常在海外演出，行程忙碌以外也不免有比较长时间的飞行，粉丝总是担心他们因此感到疲惫，也会贴心询问他们的状况，这点让他们感受到关怀，觉得很暖心也很感动。







对於台湾知名的美食，更是七位大男生不能错过的。尤其他们之前没有吃到的地瓜球，这一次终於如愿以偿，队长提到他所吃到的地瓜球并非空心而是有包馅料的，就像韩国的鲷鱼烧一样，让他觉得比想像中更加好吃。成员们也提到上一次来台北进行MV的拍摄，虽然有到类似夜市的地方去取景，但却因为行程忙碌而无法真正的去逛夜市吃东西，没能体验到粉丝们所推荐的台湾夜市气氛，所以他们这次向经纪人敲碗，争取时间能够有逛夜市的行程。







刚毕业的团中忙内ON:N也分享了自己的毕业典礼，哥哥们都到场祝贺更送了花给他，让他备受感动，接著ON:N跟前来参与的父母吃饭之后，随即又回到公司练习了。此时Minje却提到自己毕业的时候只有ON:N来了，原来是因为Minje毕业典礼的日子与公司行程撞期，成员们想去也去不了，所以大家才在ON:N的毕业典礼加倍庆祝。







对於团体的宿舍生活，成员们透露了一些有趣的规矩。为了让大家更有时间观念，ALL(H)OURS也立下了「迟到就要帮全队洗衣服」的铁则，的确相当奏效，不过被问到「谁是那一位最常帮大家洗衣服的人」，答案就是Minje，而他赶紧解释说自己就是为了想帮大家洗衣服才刻意迟到的，相当有趣。







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