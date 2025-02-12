全智贤2年前被查税，追缴2000万！经纪公司：无违法行为

女演员全智贤在2023年税务调查中被追缴了2000万（韩币，下同）税款一事於日前突然曝光，冲上韩网热搜，经纪公司紧急回应。

由於「追缴税款」一事，不少网友质疑她是否涉及逃税、漏税，对此全智贤的经纪公司作出澄清。全智贤所属公司IEUM HASHTAG发表官方立场，表示：「全智贤在2023年税务调查中，所有主要事项均经过合法程序，并被确认没有问题。」公司还解释称：「此次事件是因税务师与国税厅在费用处理方式上的解读存在差异，从而导致部份专案出现意见分歧。」



10日韩媒《Field News》曾报导称，韩国国税厅在2023年对全智贤进行了严格的税务调查，并追缴了一大笔税款。 虽然该报导引发了争议，但整体来看，此次追缴税款属於税务调整过程中的常见情况，属於合理范围，并非违法行为。



据悉，全智贤在2007年以86亿购入首尔江南区论岘洞的一栋建筑，2021年以235亿售出，获利149亿的房产增值收益。 2022年9月，她与丈夫还共同购入了首尔圣水洞的一处顶层公寓（Penthouse），交易金额高达130亿。

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