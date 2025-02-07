《换乘恋爱：另一个开始》五大热话：新人加入大玩暧昧，朴知妍撞脸歌手安智煐

「韩国恋综天花板」《换乘恋爱》姊妹节目《换乘恋爱：另一个开始》已经开播，节目集结前三季多位人气成员，不但唤起了换乘迷的集体回忆，以下五大亮点更是网民茶余饭后的热话，香港观众即可透过「黄Viu」免费紧贴进度。

亮点一：人气成员重回济州

《换乘恋爱：另一个开始》讲述《换乘1》参加者郭珉在、李惠善和郑慧仁，《换乘2》李智妍、朴娜言和郑奎敏，以及《换乘3》金光泰和曹辉贤一同回到昔日的拍摄场地，以不同的方式再次体验济州岛的魅力，创造全新回忆！一众旧拍档重遇后除了详谈当年拍摄点滴，也大方分享恋爱观和个人爱好，如李惠善坦言特别钟情聚会中最安静的男生、郑慧仁大赞郭珉在温柔敦厚，都让观众不禁忆起昔日令人心动的特别时光。



亮点二：全新组合暧昧

不同季度的成员在晚上齐聚济州岛公寓，他们一同煮饭打扫，在相处中了解「新朋友」，如智妍主动询问大家生肖、制定禁止敬语罚款，都令众人渐渐打破隔阂；而且由於所有成员的个人资料早已公开，所以节目规则变得更有弹性，如众人可以直接公开年龄拉近距离，因此主持人发现娜言对辉贤似乎很感兴趣，圭敏则非常喜欢慧仁，看得人面红心跳！

亮点三：娜妍熙斗惊喜主持

除了节目固定主持人李龙真、金睿园和Yura外，《换乘2》代表情侣李娜妍和南熙斗也在第二集惊喜现身，并首次以主持身份观察参加者，看著他们边心动边评论，都让观众更加投入其中！如果你是「娜熙CP」的粉丝，绝对值得一看。



亮点四：参赛者外型大转变

《换乘3》成员金光泰过去凭藉四处放电的「海王」（擅於搞暧昧的时间管理大师）设定深入民心，今次他一改阳光造型，以一头长卷发嫩男形象回巢，不但使观众眼前一亮，就连主持人李龙真也惊讶表示对方消瘦不少，几乎认不出来！此外，《换乘2》朴娜言和李智妍亦因为搣甩婴儿肥获赞魅力升级，全员外型大转变带给观众前所未有的感官刺激，引发网民热烈讨论！

亮点五：新人加盟增添刺激

有别於第一至三季，《换乘恋爱：另一个开始》第一个晚上就有两位新人加入！原以为他们是其中一位参加者的前任，原来新成员朴知妍是《换乘2》李智妍的好友、李观宇则是《换乘3》赵辉贤的朋友，其中朴知妍更撞脸韩国女歌手安智煐，两位高颜值的参加者成功令现场热度升温，珉在和辉贤积极照顾知妍，可是知妍却直言圭敏是自己的理想型，使网民非常期待接下来的发展！



而在下集预告中，将有新成员陆续抵达，想知道他们会否擦出爱火，就要留意在「黄Viu」上架的新一集发展了。《换乘恋爱：另一个开始》逢星期四在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《白种元的悲惨世界》和《流氓读书会》，尽情饱览最新韩国节目。

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