「彩虹运输」一个都不能少！《模范计程车3》2025年下半年开播，李帝勋&金义圣&表艺珍&张赫镇&裴侑蓝全员上阵

热门韩剧《模范计程车》第三季将於2025年内重磅回归！

预计将在今年下半年播出的《模范计程车3》将继续由引发了「道基综合症」的「彩虹运输」代表司机金道基（李帝勋 饰）领衔; 稳固团队的「彩虹运输」代表张省哲（金义圣 饰）、「彩虹运输」骇客高恩（表艺珍 饰）、「彩虹运输」工程师二人组崔主任&朴主任（张赫镇、裴侑蓝 饰）全员回归，继续紧密展现团结的团队精神。



据悉在《模范计程车2》结束前，李帝勋曾表示希望与这些「家人们」一起继续创作新的故事，展现了他们在剧中的极强化学反应。 在《模范计程车3》中，五位主角的「家庭式」紧密合作更加默契，大大提高了观众们的期待值。

此外，《模范计程车》系列的「世界观之父」吴相浩编剧携手凭藉《浪漫医生金师傅3》共同导演一职积累丰富经验的姜宝胜导演合作，强强联手进一步增加了剧迷们对该剧的关注。 《模范计程车3》不仅会继承前几季的魅力元素，还将以更加成熟的世界观吸引观众。



SBS方面表示：「我们正在全力以赴，以回馈观众对前几季的喜爱。 李帝勋、金义圣、表艺珍、张赫镇、裴侑蓝 已经做好了充分准备，将展示最强的团队合作精神。 我们会为大家带来充满豪爽趣味的《模范计程车》，并期待大家能见证《模范计程车》系列为何被称为『韩国式侠盗的巅峰』。 请大家多多期待将於今年下半年播出的《模范计程车3》。 」



另外，SBS新金土剧《模范计程车3》预计将在2025年下半年播出。

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