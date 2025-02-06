柳演锡见面会门票开卖两分钟秒杀！感谢台粉支持宣布3/23台北站加场，远大售票系统2/9开卖

霸总魅力无法挡！以《现在拨打的电话》中白司彦一角红透半边天的韩国男神柳演锡，将於3月22日来台开设见面会，门票将於农历年前的最后一个周末开卖，并在不到两分钟内秒杀。主办单位稍早在脸书发文，惊喜宣布将加开场次，确定於3月23日再度开设一场，柳演锡将於信义剧场Legacy MAX连续两天与粉丝们相见，也正如他所说的「真的要在台湾多待几天了！」3月23日的加场门票，将於2月9日中午12点起於远大售票系统及全台7-11 ibon机台同步开卖，敬请粉丝们把握抢票机会。

柳演锡这位横跨戏剧、电影、综艺主持及音乐剧等领域的全能演员，於2024年大丰收。他主演的《现在拨打的电话》在多个国家串流平台上荣登冠军，而在2024年MBC演技大赏中，柳演锡更勇夺男子最优秀演技赏及最佳CP奖两大荣誉。《现在拨打的电话》至今仍霸占各大追剧榜单，话题热度持续延烧。

除了戏剧，柳演锡在综艺领域也同样大放异彩。从演员身份出道的他，去年首次挑战综艺节目主持，并与刘在锡共同主持SBS综艺节目《只要有空》。该节目初播时并未受到外界看好，但随著节目热播，收视逐渐攀升，深受观众喜爱。节目在去年年底完结第二季后创下了最高收视，而第三季也确定开拍。1月29日举行的SBS演艺大赏上，柳演锡一举摘下最佳综艺新人奖，令粉丝惊呼：「欧巴，你还有什么不会？」



柳演锡在领奖时表示：「作为演员，我从未在演技大赏获得新人奖，却因综艺节目获得了新人奖，心情非常感动。透过拍摄节目，能与市民直接交流，这段经历十分珍贵，加上因为有刘在锡在，所以很安心。非常感谢让我踏足MC界并一路教导我的刘在锡」更笑称说刘在锡宛如是自己综艺生涯中的「MC界妈妈」。

柳演锡戏剧和综艺连发，声势水涨船高，使得他的IG粉丝数量激增，短短时间内突破两百万。海外粉丝也积极要求能见到白司彦一面，为此，柳演锡的经纪公司安排了亚洲四站巡回见面会。作为出道22年的柳演锡，终於将在台湾举行人生首次台北见面会。龙年最后一个周末的门票开卖，两分钟内便秒杀，未能抢到票的粉丝表示遗憾，纷纷要求加场，柳演锡得知消息，表示对台湾粉丝的支持十分感谢，并马上决定於见面会隔天，也就是3月23日加开场次。主办单位为不让粉丝失望，过年也全力加班，准备加场事宜，确保能满足更多粉丝的需求。3月23日柳演锡台北见面会 [The Secret Code : Y] 加场门票将於2月9日中午12:00在远大售票系统及全台7-11 ibon 机台开卖，敬请粉丝们留意并把握最后抢票机会。更多加场活动的最新资讯，请密切关注主办单位官方社群。

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2025 YOO YEON SEOK FANMEETING [The Secret Code : Y] IN TAIPEI

加场演出日期：2025年3月23日(日)

加场演出时间：3月23日17:00 (1小时前开放入场，依现场实际情况而定)

加场开卖时间：2025/02/09(日) 中午12:00起

演出地点：信义剧场Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

演出地址：台北市信义区松寿路11号6楼

购票方式：Ticket Plus远大售票网站及全台7-11 ibon机台

活动票价：A区$5,600/B区$4,600/C区$3,600/爱心席$2,800(全座席)

购票网址：https://ticketplus.com.tw/activity/

身障购票：请至Ticket Plus远大售票网站email购票（Email信箱：service@farentasia.com）

粉丝福利：全体欢送、印刷签名小卡、专属PASS证、团体合照、击掌、签名拍立得





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