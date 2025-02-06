朋友之间能够接吻吗～《加州汽车旅馆》两人恋情渐露曙光，罗人友母亲从中作梗的理由终於公开！（EP.7 －8）

[有雷] 《加州汽车旅馆》光看男女主角李世荣与罗人友的互相推拉，就有够令观众们心急的了。明明两个人都非常在意对方，却在朋友与恋人之间的定义而犹疑不定，哪一个可以更长久呢？

池江熙（李世荣饰）提议两人回到朋友关系，但这说法却让初恋千延秀（罗人友饰）否决，他明白自己对江熙的爱早已超过朋友的限度，但总在两人要更进一步时，受到外在限制或者使江熙再度退回原点。延秀独自思考著，却遇见了从首尔来到镇上找金锡京的朴艾丝特，两人开心分享彼此的心事，这样的友情动摇了延秀，让他也再度向江熙提议，两人以朋友的关系相处。



同为兽医的学妹尹兰雨收到了来自延秀送的花束以及戏票，甚至包含求婚的暗示，虽然两人已经说好要对村民解释两人并没有论及婚嫁的情感，但尹兰雨却误以为延秀改变了心意而暗自窃喜著。江熙必须回到首尔开会，一上车却发现延秀已在车上等待，两人便一起到了首尔。延秀也因此向学妹解释自己无法赴约，那些花束礼物都是母亲为撮合两人而赠送的。



延秀来到江熙在首尔的住处，体验她的生活。虽然谨守著友情的界线，两人却多次在越线的边缘，朋友之间可以接吻吗？朋友之间能够一起过夜吗？两人内心交战却没有真正行动。而在家乡的延秀母亲得知两人一同前往首尔，气得跳脚，并前往加州汽车旅馆找上江熙爸爸理论。原来她反对江熙与延秀交往的原因，是因当时延秀爸爸与江熙妈妈走得很近，两人出游时一同出了意外而离世。延秀妈妈难以原谅这件事情，於是便迁怒至江熙身上。



江熙与延秀再度回到家乡，江熙爸爸持开放的态度看待，延秀妈妈却是以住院相逼，并要求延秀立刻搬离加州汽车旅馆。面对这个问题，江熙再度回到原点，当时离开家乡的无力感再度涌上心头，不过延秀在此时鼓起勇气提出交往，两人的恋情能够顺利吗？



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