大韩航空等多家航空公司出台新规定：行动电源禁放机舱内行李架必须手提，考虑提供塑胶袋、贴绝缘胶带

受到釜山航空行李架行动电源起火事故影响，韩国多家航空公司开始加强对小型电子设备的管理，要求乘客将行动电源放在随身行李，以便万一出状况能够立即发现及处理。

虽然所有韩国航空公司均规定行动电源及小型电子设备不得存放於机舱内行李架、须由乘客自行携带，但近期发生火灾事故后，管理措施进一步加强。

大韩航空计划加强乘客指导，要求将行动电源等设备存放於座椅口袋内，并考虑在即仓内提供可存放行动电源的透明拉炼袋，以及加强空服员的机舱火灾应对培训。

韩亚航空从4日起开始向乘客明确指导不得将行动电源存放於行李架，并将机舱内相关广播的播放次数从1次增加至3次，以及在机场柜台提供额外指引。此外，所有航班均将配备电池火灾专用灭火设备。



发生事故的釜山航空将自7日起实施「机舱火灾风险最小化对策」，要求乘客登机前从手提行李中取出锂离子电池等具有火灾风险的物品，在订票、出票及登机手续办理过程中，亦要求乘客同意不将行动电源存放於行李架。 另有报导称釜山航空将在登机门检查手提行李是否含有电池并加贴标识，仅贴有「No Battery Inside（内无电池）」标识的行李才可存放於机舱行李架。此外，釜山航空还计划在飞机上配备能够最大程度降低行动电源热失控与爆炸风险的设备，以及可帮助乘务员迅速扑灭火源的防火手套。

首尔航空将在机舱内播放广播，提醒乘客「行动电源、打火机、手机请勿存放於行李架，须随身携带」。德威航空与易斯达航空更进一步，要求乘客将行动电源以拉炼袋单独包装存放，或在电池端子及USB接口贴上绝缘胶带，以防短路。济州航空、真航空等廉价航空公司也增设了禁止将行动电源存放於行李架的广播提醒。



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今年1月28日，釜山航空一架飞机起飞前发生火灾，所幸乘客及机组人员及时疏散，未造成伤亡。 事故飞机的机舱顶部几乎全部烧毁，引擎及机翼未受损，不过专家认为该飞机已无法修复或使用，至多回收部份零件。 目前起火原因尚未确定，据乘客和空乘描述，最初起火地点是机舱内行李架，推断很可能是行李内的行动电源发生自燃。



航空专家建议，为确保行动电源的安全携带，应使用塑胶袋包覆电池端子并随身保管。 美国联邦航空总署（FAA）亦规定，所有备用锂电池均须从行李中取出，由乘客直接保管。

航空业界相关人士指出，若乘客亲自保管行动电源，即使发生火灾也能迅速应对，因此有必要加强行动电源的携带与存放规定。

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