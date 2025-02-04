天才童星文佑镇横跨大小萤幕演技超强！《黑祭司2：暗黑修女》中被邪灵附身VS《揭密最前线》天才变态

即将年满16岁的天才青少年童星文佑镇（文友辰）从早期饰演主角儿时童年时期，近年来逐渐开始演出青年角色，近期他在电影《黑祭司2：暗黑修女》中与宋慧乔的多场针锋相对，以及在《揭密最前线》饰演一位智商高却喜爱凌虐小猫甚至儿童的天才学生，两个角色都展现文佑镇的高度演技。

电影《黑祭司2：暗黑修女》中，文佑镇就像电影《黑祭司们》中的朴素丹一样受到凶狠的邪灵附身，而宋慧乔所饰演的尤尼亚修女为了拯救他，多次进行驱魔仪式。文佑镇表示这样的角色并不常见，也令他格外想要挑战自己全力以赴。他也参考了朴素丹的演出，让自己的角色也能有独特的诠释模式。



还是学生的文佑镇，也相当努力地在拍摄作品与学业之间取得平衡，课业表现也相当优秀。他也在访谈中提到，由於有很多场戏他必须被宋慧乔以圣水泼湿全身，剧组的大家都担心他著凉，立即用铝箔包住他，甚至在他头上架设了一个加热器，令他感到相当温暖又有趣。文佑镇的表现也让共同演出的全余贇与宋慧乔都对他相当赞赏。



《揭密最前线》中他也有精湛演出，文佑镇在剧中饰演一位拥有高智商的优秀高中生，但私下的他不仅会变装成女性虐待小猫咪，还做出更多残忍的行为，也企图扰乱警方的侦办，纵火烧了无辜老人的住处等，被金惠秀与郑星一节目组识破后，仍不知悔改，即使在病床上也仍然维持非常嚣张，漫不经心的样子。对比文佑镇在《无人岛的Diva》中的善良基浩一角，完全判若两人。



透过作品，让观众们都能见识到文佑镇的精湛演技，随著角色越来越多元化，他也有更多发挥的空间，电影《黑祭司2：暗黑修女》目前全台热映中，满口脏话的文佑镇与宋慧乔的对峙就是本片的关键看点！透过大萤幕更能感受到两人的演技张力。



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