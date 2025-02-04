天才童星文佑鎮橫跨大小螢幕演技超強！《黑祭司2：闇黑修女》中被邪靈附身VS《揭密最前線》天才變態

即將年滿16歲的天才青少年童星文佑鎮（文友辰）從早期飾演主角兒時童年時期，近年來逐漸開始演出青年角色，近期他在電影《黑祭司2：闇黑修女》中與宋慧喬的多場針鋒相對，以及在《揭密最前線》飾演一位智商高卻喜愛凌虐小貓甚至兒童的天才學生，兩個角色都展現文佑鎮的高度演技。

電影《黑祭司2：闇黑修女》中，文佑鎮就像電影《黑祭司們》中的朴素丹一樣受到凶狠的邪靈附身，而宋慧喬所飾演的尤尼亞修女為了拯救他，多次進行驅魔儀式。文佑鎮表示這樣的角色並不常見，也令他格外想要挑戰自己全力以赴。他也參考了朴素丹的演出，讓自己的角色也能有獨特的詮釋模式。



還是學生的文佑鎮，也相當努力地在拍攝作品與學業之間取得平衡，課業表現也相當優秀。他也在訪談中提到，由於有很多場戲他必須被宋慧喬以聖水潑溼全身，劇組的大家都擔心他著涼，立即用鋁箔包住他，甚至在他頭上架設了一個加熱器，令他感到相當溫暖又有趣。文佑鎮的表現也讓共同演出的全余贇與宋慧喬都對他相當讚賞。



《揭密最前線》中他也有精湛演出，文佑鎮在劇中飾演一位擁有高智商的優秀高中生，但私下的他不僅會變裝成女性虐待小貓咪，還做出更多殘忍的行為，也企圖擾亂警方的偵辦，縱火燒了無辜老人的住處等，被金惠秀與鄭星一節目組識破後，仍不知悔改，即使在病床上也仍然維持非常囂張，漫不經心的樣子。對比文佑鎮在《無人島的Diva》中的善良基浩一角，完全判若兩人。



透過作品，讓觀眾們都能見識到文佑鎮的精湛演技，隨著角色越來越多元化，他也有更多發揮的空間，電影《黑祭司2：闇黑修女》目前全台熱映中，滿口髒話的文佑鎮與宋慧喬的對峙就是本片的關鍵看點！透過大螢幕更能感受到兩人的演技張力。



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