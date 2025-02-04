KPOP王者回来了！GD确定2月25日发行第三张正规专辑《Übermensch》，网：「终於等到了」

今日（4）， GD（G-Dragon，权志龙）公开即将在2月25日发行第三张正规专辑的消息。

影片中，在色彩缤纷的梦幻灯光 GD 的剪影缓缓地相对走来。随后，两个剪影交会逐渐融合，最终形成专辑名称《Übermensch》 。经纪公司解释说，专辑的名字意味著超越的人（Beyond-Man），这是取自哲学家弗里德里希・尼采作爲生活目标提出的概念。



这张专辑《Übermensch》是2013年9月发行的第二张个人正规专辑《COUP D'ETAT》 后，时隔11年5个月发行的第三张正规专辑。消息一公开，粉丝也纷纷表示：「疯了！终於呜呜呜，等太久了」、「来了！！预售也快点打开吧」、「因爲是2025年2月25...？期待」、「真不敢相信，居然是公开日期的预告」、「2月才刚刚开始，怎么等到25号呢？」、「志龙啊 呜呜呜呜」、「哇～专辑还是会给我们预告啊」、「听说3月份会巡演，果然2月份会出来，好期待啊」等等。



另外， GD去年10月发行的数码单曲〈POWER〉、11月发行和BIGBANG成员太阳、大声合作的〈HOME SWEET HOME〉至今爲止占领排行榜，目前他正在展开活跃的活动。新综艺《Good Day》也将在在2月16日首播。



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