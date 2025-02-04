《我的完美秘书》EP.9收视创新高！李浚赫&韩志旼激吻，网：李浚赫就该这样用、应该再激烈点

《我的完美秘书》1日播出第9集，春节期间刷新最佳收视率11.8%！最高飙到13.8%！

当日播出的情节，最让观众激动的莫过於刘恩浩（李浚赫 饰）霸气替姜智允（韩志旼 饰）解围，姜智允本来无法理解刘恩浩为何那样做，但刘恩浩表示只想尽己所能保护她、要她「不用太完美」，此话融化了姜智允。



刘恩浩送姜智允回家，两人在玄关情不自禁热吻，撞倒书架上一堆资料、脚边一叠书，最后两人额头顶著额头相视而笑……两人这场接吻戏，相关影片在YouTube加总有32万观看次数，有人看了很满足，也有人不太满意XD。



网友留言「不是，两人就算什么都没做也很色」、「恩浩第一次家访，不太了解房子结构所以没找到卧室吧♥」、「看到了吗？经纪公司、制作公司、投资者、电视台的家伙们！李浚赫就是要这样用的！」、「以后拜托好好好好拍成人爱情片（希望对方是志旼姐姐）」、「应该再把房子弄坏一点，简直就是……应该要重新开发的～♥」、「李浚赫的手法很好、太色了」、「恩浩怕智允的头碰到书架会痛，真的好细心」、「砸碎了房子，砸碎了我的心，全部都砸碎吧」……等等。



而这集姜智允也数度被刘恩浩「可爱到」，说了「可爱死」、「好可爱」说了超过3次。可惜的是，刘恩浩知道了姜智允的爸爸就是自己救命恩人，姜智允爸爸也是因此殒命，刘恩浩犹豫了几天还是对姜智允坦承，姜智允惊愕的说：「我以后要怎么平心面对你……」



幸好下集第10集预告看起来，姜智允试著和心中的疙瘩和解，对刘恩浩说：「谢谢你成为这么好的人。」另一边书俊（金泰彬 饰）似乎出事了，郑秀贤（金允慧 饰）非常崩溃，知情的禹正勋（金度勋 饰）温柔陪伴她。



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