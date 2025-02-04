大S春节骤逝，老公具俊晔回应韩媒：这不是假新闻，我现在很不好

据台媒报导，台湾女演员、歌手、主持人徐熙媛（大S）因流感并发肺炎去世，享年48岁，家属悲恸证实。因她的丈夫是韩国知名组合酷龙的成员具俊晔，这一消息也火速被韩媒报导。

3日具俊晔在与韩媒《日间体育》的电话采访中，语气哽咽地表示对外媒传来的徐熙媛去世消息感到非常痛苦，透露「我现在不好」。

当天台湾中央通讯社（CNA）等当地媒体引用徐熙媛妹妹徐熙娣（小S）的声明，称徐熙媛在春节期间前往日本旅行时，因急性肺炎不幸去世，享年48岁。小S在声明中表示：「谢谢大家的关心！ 新年期间，我们全家来日本旅游，我最亲爱善良的姊姊熙媛，因得了流感并发肺炎，不幸地离开了我们。 感恩这辈子能成为她的姊妹，彼此照顾、相伴，我会永远感激她、怀念她！ 珊~一路好走！ 永远爱你 together remember forever。」



由於这一消息过於沉痛，部份韩国网友曾怀疑这可能是假新闻，但具俊烨表示「这不是假新闻」，语气悲痛，简短的通话中可以感受到他对失去爱妻的深深悲伤，令人不忍。具俊晔与大S曾在20多年前交往过，后来大S结婚、生子、离异，两人命运般地重逢，并於2022年登记结婚，成为夫妻，一直居住在台湾，他们的结合也受到了广大韩国网友的祝福。去年9月，具俊晔在接受《日间体育》采访时也毫不掩饰地表达了对妻子和两个孩子的深厚感情。



就在5天前具俊晔和大S还一起出席了在台湾举办的一次聚会，夫妻俩亲密的合影通过朋友的SNS公开，展现了他们平凡而幸福的日常。突如其来的噩耗令网友们感到震惊，许多人表示：「看到这篇报导仍然无法相信」、「具俊晔怎么办啊」、「他们可是等了20年才重新在一起的啊」、「太难受了」等。

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