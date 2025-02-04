【韩网热门】苏志燮主演，李浚赫&秋泳愚出演的Netflix新作！网友反应两极

Netflix即将有新剧上档，苏志燮、李浚赫和秋泳愚将携手出演。

《广场》改编自同名漫画，由苏志燮、许峻豪、安吉强、孔明等人主演，讲述过去在汝矣岛国会议事堂广场前争夺首尔霸权并在战斗中生存下来的两个组织的故事，以弟弟突然死亡开始揭开秘密的主人公的人生爲中心展开，原作连载时好评如潮，如今被搬上小银幕粉丝们也非常期待。从公开的阵容照片中还可以看到李浚赫和秋泳愚也将亮相，前者作为特别出演登场。

韩国网友评论：

1. 苏志燮这麽久才出来拍戏，题材和其他演员都不吸引我，我讨厌黑帮题材

2. 有秋泳愚，超级期待

3. 现在对这类题材已经爱不起来了

4. 苏志燮！！为了义气我也会去支持的

5. 一看就知道是那类全员男性出演的题材

6. 秋泳愚绝对算是netflix的亲儿子

7. 黑道???

8. 原作很多好评，而且我觉得演员阵容也很精彩

9. 秋泳愚已经拍完了4、5部作品了???

10. 黑道题材的话，没有女演员也正常吧，不然要演什么角色???

11. 大家应该都知道黑帮片里女生会被塑造成什么形象吧，倒不如完全没有这类角色

12. 超级期待李浚赫，虽然是特别出演

13. 即使是黑道题材，也麻烦拍好看一点

14. 因为有人看，影视圈才会拍啊，有需求才有供给

15. 一部电视剧都能扯到性别对立

16. 这是电视剧，为什么都说是电影呢???

17. 李浚赫、秋泳愚全是我喜欢的演员

18. 原作就全是男性啊，真人化难道要加入女性角色吗？

19. 虽然我不喜欢这类题材，但感觉应该不错

20. 这类题材即使有女性角色，也只是衬托男性的存在，又不是硬把原有的女性角色改成男性，为什么还有这麽多人发癫

21. 求求编剧，让李浚赫的戏分多一点吧

原文：https://theqoo.net/square/3599340493

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