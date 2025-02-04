大S春節驟逝，老公具俊曄回應韓媒：這不是假新聞，我現在很不好

據台媒報導，台灣女演員、歌手、主持人徐熙媛（大S）因流感併發肺炎去世，享年48歲，家屬悲慟證實。因她的丈夫是韓國知名組合酷龍的成員具俊曄，這一消息也火速被韓媒報導。

3日具俊曄在與韓媒《日間體育》的電話採訪中，語氣哽咽地表示對外媒傳來的徐熙媛去世消息感到非常痛苦，透露「我現在不好」。

當天台灣中央通訊社（CNA）等當地媒體引用徐熙媛妹妹徐熙娣（小S）的聲明，稱徐熙媛在春節期間前往日本旅行時，因急性肺炎不幸去世，享年48歲。小S在聲明中表示：「謝謝大家的關心！ 新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。 感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！ 珊~一路好走！ 永遠愛你 together remember forever。」



由於這一消息過於沉痛，部份韓國網友曾懷疑這可能是假新聞，但具俊燁表示「這不是假新聞」，語氣悲痛，簡短的通話中可以感受到他對失去愛妻的深深悲傷，令人不忍。具俊曄與大S曾在20多年前交往過，後來大S結婚、生子、離異，兩人命運般地重逢，並於2022年登記結婚，成為夫妻，一直居住在臺灣，他們的結合也受到了廣大韓國網友的祝福。去年9月，具俊曄在接受《日間體育》採訪時也毫不掩飾地表達了對妻子和兩個孩子的深厚感情。



就在5天前具俊曄和大S還一起出席了在台灣舉辦的一次聚會，夫妻倆親密的合影通過朋友的SNS公開，展現了他們平凡而幸福的日常。突如其來的噩耗令網友們感到震驚，許多人表示：「看到這篇報導仍然無法相信」、「具俊曄怎麼辦啊」、「他們可是等了20年才重新在一起的啊」、「太難受了」等。

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