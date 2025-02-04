金圣喆金玟锡同陷「女团投票」风波！前者道歉：已认清自己的错误！后者是「误伤」，遭无端谩骂

演员金圣喆因参与女团性骚扰投票事件引发争议，最终公开道歉。而与他卷入同一事件中的演员金玟锡被证实并非事实。

早前多个韩国论坛爆料演员金圣喆利用自己的官方IG帐号参与了涉嫌性骚扰女团的投票，引发广泛关注与争议。事情缘起一个拥有21万粉丝的IG帐号，改帐号主要聚焦女团舞台影片，对她们的舞蹈动作进行慢镜头处理，明显带有不正当意图。因此相关帐号早就被贴上了「性骚扰」标签，而男艺人的参与则进一步激化了网友的失望和愤怒。



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有网友公开截图显示金圣喆的官方SNS帐号确实参与了包含女团身体部位的明显挑逗性影片的喜好投票。事件引发大量批评后金圣喆所属的Story J Company发表声明称：「我们完全不知道该SNS帐号涉及争议和刺激性的内容。我们意识到问题后，立即取消了。」并做出了正式道歉。公司还对因金圣喆的疏忽行为而受到伤害的女团表达了歉意。声明中提到：「我们对於（金圣喆的）不小心行为给影片中的艺人们带来的困扰感到非常抱歉，已通过其所属公司向相关艺人表达了歉意。」声明最后表示：「我们深感抱歉，今后在网路上也会更加谨慎，避免类似错误的发生。」



另一方面，演员金玟锡也因类似事件遭到质疑，但后来证明这些指控不实。他在某帐户下留言的「曼彻斯特是红色的……咳……」并非是引发争议的帐号，而是某与足球有关的帐号上。最终金玟锡成为了无端猜测的牺牲品，受到不应有的辱骂。



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