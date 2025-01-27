【多图】美爆了！韩国国立中央博物馆推出全新周边，传统特色融合现代创意、好评如潮一上架就断货 过年有Disney+就不怕剧荒！多部最新热门韩剧《照明商店、揭密最前线、来自地狱的法官、热血司祭2》一次看个够～

还在烦恼新年家族聚会不知道跟亲友聊什么的话，就分享他们看部优秀的好作品吧！文章中一共分享4部最新、外加两大奇幻经典韩剧，题材多样绝对能找到合你胃口的下饭神剧～。

【恐怖结合感动】的《照明商店》



年度贺岁等级的《照明商店》是神剧《Moving 异能》姜草作家的最新催泪大作，剧情讲述一间在黑暗巷子尽头贩售照明灯具的商店里，连接阳间与阴间的生者＆亡者的故事，独特的世界观也相当吸引人。从一开始的悬疑害怕打冷颤、到后来哭到全身发抖，反转再反转的剧情绝对让你大呼追得超过瘾。



主演阵容超华丽，有朱智勋、朴宝英、裴晟佑、严泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、金大明...等知名演员携手主演。



【影后最会选剧本】的《揭密最前线》



青龙影后金憓秀时隔三年回归小萤幕之作，搭挡郑星一、朱钟赫一同化身记者深入危险之地查案，只为将真相公之於众！剧情紧张刺激绝无冷场，满满笑点和精彩的动作场面也相当吸引人眼球。金憓秀除了有好演技之外，也非常会选剧本，点开来追绝对不会让你失望！



【爽度爆炸】的《来自地狱的法官》



朴信惠形象大变身！让大众看见她「坏的超有魅力」的一面。剧情讲述进入法官身体的恶魔姜光娜（朴信惠 饰）与富有人情味的热血刑警韩多温（金宰永 饰）相遇后的故事。其中地狱法官让恶人亲身体验受害人痛苦的桥段，真的是大快人心～！



【痛快打一场】的《热血司祭2》



由金南佶、李荷妮、金成均原班人马时隔5年再度集合，第一季创下首尔圈24%超高收视以及好口碑，以患有愤怒管理障碍，却正义感爆棚的热血祭司-金海日（金南佶 饰）在追查九潭区所发生的毒品事件后，转至釜山，与国内最大的贩毒集团展开对抗，爆笑又热血的第二季也是广受好评。



【奇幻又赚人热泪】的《德鲁纳酒店》



这部虽然是六年前的作品，但现在看依旧毫不退流行，由《当你沉睡时》的吴忠焕导演展现独特画面美感，加上《主君的太阳》洪氏姊妹的优秀剧本，繁华都市中突然出现的「德鲁纳酒店」，收留那些旁徨无助的灵魂入住，超过1300岁的社长张满月（IU 饰）像月亮般高傲美丽，与新上任的人类经理具灿星（吕珍九饰）一起经营酒店的奇幻故事。这部经典作品也可以在Disney+上观看喔～。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻