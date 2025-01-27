【多图】美爆了！韩国国立中央博物馆推出全新周边，传统特色融合现代创意、好评如潮一上架就断货 过年有Disney+就不怕剧荒！多部最新热门韩剧《照明商店、揭密最前线、来自地狱的法官、热血司祭2》一次看个够～

逛博物馆的乐趣之一绝对是购买精美的纪念品，无论送人还是自用都别具意义。 最近韩国国立中央博物馆又推出多款全新周边，不乏全国公募获奖作品，真的非常独特又精美可爱！

首先人气最高（也最贵）就是这个灶台熏香套组！采用传统灶台为设计灵感，全手工打造，不仅外观独特，以大米为主的香型更令人耳目一新。



套组内的熏香使用韩国名产利川大米的米糠制作，散发醇厚温暖的大米香气，混合沉香和檀香基底，让人唤起关於旧日的温馨回忆。



「灶台」全部零件均可拆解组合，附赠线香、塔香、秘鲁圣木等三种形态的熏香，可随心情选择让烟雾从「烟囱」或「锅子」或「灶孔」飘出。 （*秘鲁圣木不建议点燃，放置即可扩香）





「锅子」使用含铁陶土和透明油还原出铸铁质感，就连锅盖都有2种设计，以便用不同造型观赏熏香烟雾。 「灶孔」里亦可放置无烟蜡烛，搭配「锅盖」对香粉和香片进行薰蒸。 整个熏香套组及包材全部使用天然材料制作，令人安心。



静静感受温暖香气环绕、观赏婀娜升腾的烟雾，让人感到平静疗愈，用作日常冥想、茶道、露营都很合适。这款熏香由韩国专业香薰品牌与利川大米品牌、瓮器职人品牌三方合作，去年荣获「大韩民国观光纪念品优秀产品奖」，今年1月终於正式跟大家见面。 虽然定价149,000韩元可谓不菲，但推出后几乎一直是断货状态，可见受欢迎度之高。



终於介绍完第一款人气周边XD接著来介绍超级精致的石窟庵小夜灯！石窟庵是位於庆州的全球唯一人工石窟寺院，入选韩国国宝、UNESCO世界文化遗产，内部呈球形构造，本尊佛端坐中央，内壁环雕绕刻十一面观音菩萨像和十大弟子浮雕像。



경주 석굴암 불상이 제일 아름다운 것 같긴 함 pic.twitter.com/rQUyUN2EOU — 젤리킹 (@hanbok_jellyS2) August 21, 2023

石窟庵小夜灯通过3D打印还原了这一构造，收拢时外观是莲花造型，展开时可看到精美的内部浮雕，让人仿若置身於石窟庵内部。 分为石色和木色，各有大小两款。





开灯时散发隐约柔和的佛祖背光，令人心神宁静。 这款小夜灯也在去年入选了韩国国立中央博物馆周边公募作品赏，售价46,000韩元。



接下来介绍另一个断货王：「丹青」传统纹样机械键盘。 韩文里的「丹青」特指传统木制建筑上的彩绘，这系列键盘融合了韩屋、韩纸、书法、牌匾、砖木、丹青等纹样，以现代手法表现韩国传统之美。



键盘分为黑白两款，白色款的回车、空格等键帽纹样来自韩国各地的古寺庙，黑色款则更多融合宫阙元素。字体采用古代由宫女和两班贵族女性流传、现代由书法家李喆卿致力推广的「宫体」，优雅端庄。





键盘正面和侧面均有彩色LED灯，配备人体工学OEM键帽和轻盈安静的红轴。也曾荣获「大韩民国观光纪念品优秀产品奖」，售价119,700韩元，持续断货中！



还有各种精美的器皿，例如以高丽时代水果造型青瓷壶为灵感的浅碟，有「新罗的微笑」之称、曾流落日本的庆州人面文圆瓦当造型的酱料碟等等，根本介绍不完...







小编私心很爱这款环保袋，图案来自三国时代新罗或伽倻时期的鸭形陶器。 农耕文化认为鸭子在春天衔来谷物种子，能跨过人难以跨越的河流，是往来於天空的神圣动物。





看那肉嘟嘟的脚蹼、红扑扑的脸颊…总之就是很可爱！售价两万韩元也算合理，感觉下次去韩国国立中央博物馆又要控制不住买买买啦... XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻