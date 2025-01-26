《星星闪耀的夜晚》cover SEVENTEEN与IU歌获好评！「纳米比」意义揭晓！（EP.7-8）

高贤廷与厉云《星星闪耀的夜晚》上周播出的第7、第8集，同时呈现了选秀节目的亮丽面与黑暗面，被比喻作「纳米比」的姜秀贤，最终还是要卖掉刘振宇（厉云 饰）？

《星星闪耀的夜晚》7、8集连续展现两次刘振宇的选秀舞台，第7集他和金伊俊组队演唱SEVENTEEN〈青春赞歌〉，饰演金伊俊的是「偶像乐团推手」FNC娱乐预计今年正式推出的新乐团AxMxP主唱河裕俊，河裕俊和厉云的「替声」共同表演颇受好评，观众都开始好奇起金伊俊是谁，也有CARAT（SEVENTEEN粉丝）表示很开心听到翻唱。

回到剧情，刘振宇和金伊俊镜头前默契合作，镜头下金伊俊却翻脸不认人。刘振宇被制作人「魔鬼剪辑」（恶剪、恶意剪辑）引发退坑潮就算了，还被金伊俊威胁弃赛，金伊俊虽然是受克里斯（李基宅 饰）之托传话，但最后用轻挑语气挑衅。刘振宇被以车祸之事威胁，他担心拖累姜秀贤，在下回和表演时选择逃离现场……



刘振宇被姜秀贤拉回来后，想起问过她「能相信代表您吗」，当时电台播著IU〈孩子与我的大海〉，刘振宇选择临时唱这首歌：「即使时间流逝／也是会有无法愈合的伤口吧／因为我没能／完全地爱著我自己／而感到心灵贫乏的夜晚……我要逆流而去／我要回去／回到我内心那片大海诞生之处……」刘振宇的际遇与歌词相应，加上穿插他与姜秀贤的相处画面，感动观众。



刘振宇临时换歌因此被淘汰，姜秀贤和沈俊锡（尹相铉 饰）理解他，但得解决车祸可能涉及触法一事，后来姜秀贤从克里斯嘴里才知道是骗局。刘振宇被淘汰后，幸好还有经纪公司TA娱乐想买下他，也幸亏刘振宇有副制作人赏识，副制作人替刘振宇打造了专属网路节目，刘振宇托节目的福亦和身边的人度过更多快乐时光。姜秀贤犹豫过后仍决定卖掉刘振宇，刘振宇像是知情又不知情，就这么被带到了TA娱乐，他很冷静，冷静提出自己的要求――姜秀贤当自己经纪人。



这两集相当明确的点题「纳米比」。《星星闪耀的夜晚》韩文名是「纳米比」（나미브），是沿用最早公布的剧名（별이 빛나는 밤），据说是和MBC原定同期推出的《我们闪耀的星星》（별이 빛나는 우리）太像因此更改，而会取作「纳米比」，剧情很早就提到沈俊锡总认为姜秀贤像沙漠，一意孤行、不和他人分忧，第7集姜秀贤形容起刘振宇是「大海」：「像个像大海一样的孩子，一开始就像独自落下的雨滴，没有人接住，只能不断流淌，从溪边流向小河，左冲右撞，明明可以就此消失或放弃，但他却没有那样做，而他现在，快要抵达大海……」后来也和沈俊锡说两人的相遇就像「纳米比沙漠」，沙漠和大海的相遇。



预告刘振宇在TA娱乐练习一阵子终於要出道，结果又和金伊俊狭路相逢，两人要一起组团出道。张贤哲（李承俊 饰）出手欲影响刘振宇的出道，刘振宇对著某人（网友猜测是妈妈而非姜秀贤）崩溃道：「为什么要利用我解决你的问题？为什么？」后来疑似请求姜秀贤别抛弃自己，姜秀贤再次陷入为难。



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